Zespół badaczy z Uniwersytetu Griffitha w Australii, kierowany przez prof. Adama Brumma i archeologa z Sulawesi Basrana Burhana, prowadzi wykopaliska w jaskini od ponad dekady. Najnowsze prace odsłoniły osiem metrów nieprzerwanej sekwencji archeologicznej, czyli warstw osadów, w których zachowały się ślady dawnych kultur.

Najstarsze z nich, datowane na 132 do 208 tys. lat temu, zawierają ślady rąbania mięsa, produkcji narzędzi i obróbki kamienia. Znaleziono m.in. ciężkie kamienne kilofy, które zdaniem naukowców należały do archaicznych homininów, prawdopodobnie spokrewnionych z Homo erectus. Co istotne, to pierwszy tak głęboki i ciągły zapis ludzkiej obecności na wyspie Sulawesi, która odgrywa kluczową rolę w historii migracji gatunku ludzkiego.

Kiedy pojawili się współcześni ludzie?

Homo sapiens dotarł na Sulawesi prawdopodobnie około 65 tys. lat temu, w drodze z Azji na kontynent australijski. Jednak ślady odkryte w Leang Bulu Bettue pokazują, że ludzie, choć niekoniecznie współcześni, byli tu o wiele wcześniej. Prof. Brumm uważa, że jaskinia może dokumentować okres przejściowy między populacjami archaicznych homininów a Homo sapiens.

Ok. 40 tysięcy lat temu zapis archeologiczny w jaskini ulega gwałtownej zmianie, znikają ciężkie narzędzia i ślady archaicznych technik, a pojawiają się symbole, ozdoby i pierwsze przejawy sztuki - cechy jednoznacznie kojarzone z Homo sapiens. To zdaniem autorów badania moment przełomu, przybycie naszego gatunku mogło doprowadzić do wypierania starszej populacji ludzi, a być może również do krótkiego okresu współistnienia i wymiany kulturowej:

"Dawniejsze warstwy pokazują prymitywną kulturę narzędzi z otoczaków, a późniejsze nagły skok technologiczny i pojawienie się sztuki naskalnej. To moment, w którym mogło dojść do kontaktu dwóch różnych gatunków ludzi" - komentuje prof. Brumm, a Burhan dodaje, że "Sulawesi to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie mogły spotkać się dwa różne gatunki człowieka".

Dlaczego Sulawesi jest tak ważne?

A to jeszcze nie koniec, bo zespół nie dotarł jeszcze do dna wykopu - jego zdaniem pod obecnie odsłoniętymi warstwami kryją się najpewniej jeszcze starsze ślady działalności człowieka, a "każdy kolejny metr w dół może przynieść odkrycia, które zmienią naszą wizję ewolucji na tej wyspie".

Sulawesi od dawna jest archeologiczną zagadką. To tutaj znaleziono jedne z najstarszych przykładów sztuki naskalnej na świecie, a także ślady dawnych homininów, którzy mogli zamieszkiwać wyspę na długo przed Homo sapiens. Nowe badania sugerują, że właśnie tu mogło dojść do historycznego spotkania dwóch gatunków ludzi - jeśli kolejne wykopaliska to potwierdzą, Sulawesi stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie ludzkiej ewolucji.

