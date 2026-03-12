USS Monitor to słynny okręt z czasów wojny secesyjnej, który od ponad 160 lat spoczywa blisko 75 metrów pod powierzchnią oceanu. Jego wrak został odkryty w 1973 roku, a w 1975 roku amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) ustanowiła to miejsce pierwszym w USA Narodowym Rezerwatem Morskim, aby monitorować i chronić ten unikalny zabytek podwodnego dziedzictwa.

Celem najnowszej ekspedycji było uzyskanie najbardziej szczegółowych obrazów wraku i ocena stanu otaczającego go rezerwatu. Zaawansowany sonar µSAS umożliwił uchwycenie wyjątkowo precyzyjnych obrazów kadłuba, wnętrza i pozostałości po okręcie, które wcześniej były trudne do zobaczenia z powodu mętnej wody.

µSAS - mikro-sonar o wyjątkowej rozdzielczości

µSAS to kompaktowy system sonaru z syntetyczną aperturą zaprojektowany do tworzenia dokładnych obrazów dna morskiego w wysokiej jakości. System zbiera ogromne ilości danych akustycznych i przetwarza je w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową ocenę sytuacji pod wodą.

Technologia jest wystarczająco mała i energooszczędna, aby mogła być stosowana na różnych platformach podwodnych - od przenośnych bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV) po większe okręty i łodzie podwodne. Dotychczas µSAS został zintegrowany z kilkoma systemami, w tym REMUS 6000 opracowanym przez HII Unmanned Systems.

Nowe modele 3D wraku

Dzięki obrazom µSAS naukowcy i konserwatorzy z NOAA otrzymali nowe możliwości tworzenia cyfrowych i fizycznych modeli 3D wraku. Modele te przedstawiają historię USS Monitor, od początku jego służby w 1862 roku, przez zatonięcie, późniejsze próby wydobycia, aż po obecny stan w rezerwacie morskim.

Nasza zaawansowana technologia µSAS pozwala nam po raz pierwszy od 1862 roku zobaczyć wrak USS Monitor w tak wysokiej rozdzielczości, obejmując kadłub, wnętrze i rozrzucone elementy w mętnej wodzie

Specjaliści podkreślają, że połączenie danych sonaru z nowoczesnymi narzędziami wizualizacji pozwala tworzyć realistyczne środowiska 3D, które ułatwiają naukowcom analizę dna morskiego, obiektów i struktur. Dzięki temu można nie tylko lepiej zrozumieć historię i stan wraku USS Monitor, ale także wspierać działania konserwatorskie i badania oceanograficzne na całym świecie.

