Ujawnili sekrety wojny secesyjnej. Niewiarygodne zdjęcia z dna oceanu
Amerykański gigant zbrojeniowy Northrop Grumman opublikował najnowsze obrazy wraku USS Monitor, który zatonął ponad 160 lat temu. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości zostały uzyskane przy użyciu systemu µSAS (Micro Synthetic Aperture Sonar) w ramach współpracy z NOAA i inicjatywy Technology for Conservation.
USS Monitor to słynny okręt z czasów wojny secesyjnej, który od ponad 160 lat spoczywa blisko 75 metrów pod powierzchnią oceanu. Jego wrak został odkryty w 1973 roku, a w 1975 roku amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) ustanowiła to miejsce pierwszym w USA Narodowym Rezerwatem Morskim, aby monitorować i chronić ten unikalny zabytek podwodnego dziedzictwa.
Celem najnowszej ekspedycji było uzyskanie najbardziej szczegółowych obrazów wraku i ocena stanu otaczającego go rezerwatu. Zaawansowany sonar µSAS umożliwił uchwycenie wyjątkowo precyzyjnych obrazów kadłuba, wnętrza i pozostałości po okręcie, które wcześniej były trudne do zobaczenia z powodu mętnej wody.
µSAS - mikro-sonar o wyjątkowej rozdzielczości
µSAS to kompaktowy system sonaru z syntetyczną aperturą zaprojektowany do tworzenia dokładnych obrazów dna morskiego w wysokiej jakości. System zbiera ogromne ilości danych akustycznych i przetwarza je w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową ocenę sytuacji pod wodą.
Technologia jest wystarczająco mała i energooszczędna, aby mogła być stosowana na różnych platformach podwodnych - od przenośnych bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV) po większe okręty i łodzie podwodne. Dotychczas µSAS został zintegrowany z kilkoma systemami, w tym REMUS 6000 opracowanym przez HII Unmanned Systems.
Nowe modele 3D wraku
Dzięki obrazom µSAS naukowcy i konserwatorzy z NOAA otrzymali nowe możliwości tworzenia cyfrowych i fizycznych modeli 3D wraku. Modele te przedstawiają historię USS Monitor, od początku jego służby w 1862 roku, przez zatonięcie, późniejsze próby wydobycia, aż po obecny stan w rezerwacie morskim.
Nasza zaawansowana technologia µSAS pozwala nam po raz pierwszy od 1862 roku zobaczyć wrak USS Monitor w tak wysokiej rozdzielczości, obejmując kadłub, wnętrze i rozrzucone elementy w mętnej wodzie
Specjaliści podkreślają, że połączenie danych sonaru z nowoczesnymi narzędziami wizualizacji pozwala tworzyć realistyczne środowiska 3D, które ułatwiają naukowcom analizę dna morskiego, obiektów i struktur. Dzięki temu można nie tylko lepiej zrozumieć historię i stan wraku USS Monitor, ale także wspierać działania konserwatorskie i badania oceanograficzne na całym świecie.