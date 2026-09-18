W skrócie Nowe badania geofizyczne przy użyciu mikrograwimetrii i georadaru sugerują, że do grobowca Tutanchamona przylegają dotąd nieodkryte korytarze oraz ukryte komory.

Naukowcy zidentyfikowali anomalię o niskiej gęstości, która może być nieznanym wcześniej pomieszczeniem wypełnionym przedmiotami.

Dalsze prace badawcze oraz ewentualne użycie miniaturowych kamer wewnątrz obiektu uzależnione są od zgody egipskiej Najwyższej Rady Starożytności.

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Nowe tropy w badaniach nad grobowcem Tutanchamona

Nowe badanie geofizyczne wokół słynnego grobowca Tutanchamona przyniosło dane wskazujące na istnienie nieodkrytych dotąd komnat. Przeprowadzone badania z użyciem mikrograwimetrii i radaru do penetracji gruntu sugerują, że za ścianami komory grobowej w Dolinie Królów kryje się ciąg korytarzy i pomieszczeń. Egiptolodzy mają nadzieję, że dalsze kroki pozwolą zweryfikować hipotezę o ukrytym miejscu spoczynku królowej Nefertiti.

Decyzja o wykonaniu mikrowierceń i wprowadzeniu miniaturowych kamer zależy obecnie od zgody egipskiej Najwyższej Rady Starożytności. Jeśli projekt zyska aprobatę władz, prace poszukiwawcze mogą ruszyć w ciągu najbliższych miesięcy. Zdaniem badaczy wykryty kompleks może pochodzić z czasów poprzedzających pochówek młodego faraona (w 1323 p.n.e.).

Zamieszczone w cyklu "Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project" oraz omówione na łamach prestiżowego "Nature" wnioski opierają się na połączeniu pomiarów geofizycznych, analiz strukturalnych i obserwacji układu malowideł ściennych. Eksperci zaznaczają jednak, że na jednoznaczne potwierdzenie tych założeń trzeba jeszcze poczekać.

Badania geofizyczne ukazały nieznaną wcześniej anomalię

Eksperci pod kierunkiem Mamdouha Eldamaty'ego z Uniwersytetu Ain Shams w Kairze użyli metody georadarowej (GPR) bezpośrednio z wnętrza grobowca znanego jako KV62. Ponieważ fale radarowe mają ograniczony zasięg przechodzenia przez grube mury, równolegle wykonano pomiary grawimetryczne na powierzchni. Technika ta polega na wykrywaniu drobnych różnic w gęstości skał i pozwala na mapowanie pustych przestrzeni bez dokonywania jakichkolwiek zniszczeń.

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Analiza zebranych danych wskazuje na obecność korytarza o szerokości około 2 metrów, który odchodzi bezpośrednio od komory grobowej i jest gęsto wypełniony gruzem. Współautor badania, inżynier George Ballard, tłumaczy, że poprzednie zespoły badawcze nie zauważyły tego obiektu, bowiem koncentrowały uwagę na poszukiwaniu wielkich pustek bezpośrednio za ścianą. Pomiary mikrograwimetryczne z ponad 1,2 tys. punktów ujawniły zaś struktury o prostych kątach i niskiej gęstości, leżące równolegle do północnej ściany.

Szczególną uwagę zwraca obiekt określony jako "anomalia 7", będący strefą o niskiej gęstości z umieszczonym wewnątrz kwadratowym obszarem o wysokiej gęstości. Prawdopodobnie jest to pomieszczenie wypełnione przedmiotami. Według badacza obserwacja ta "leży na samej granicy możliwości detekcji". Pomiary nie wykazują połączeń tych przestrzeni z innymi znanymi wejściami, co może oznaczać, że pozostają one nienaruszone od starożytności.

Zagadka architektoniczna wnętrza KV62

Dyskusja nad dodatkowymi komorami w grobowcu Tutanchamona trwa przynajmniej od 2015 r., kiedy to brytyjski egiptolog Nicholas Reeves wysunął hipotezę, iż niewielki rozmiar obiektu wynika z przebudowania znacznie większej konstrukcji. Badacz zasugerował, że po nagłej śmierci młodego władcy pierwotny układ komór zmodyfikowano, a głębsze partie grobowca po prostu zamurowano. Przeanalizowane wówczas pęknięcia i drobne uszkodzenia na północnej ścianie uznano za ślady po dawnej przegrodzie.

Większość egiptologów zgadza się z opinią, że struktura KV62 jest wyjątkowo nietypowa jak na miejsce pochówku faraona w XIV wieku p.n.e. Dotychczasowe próby weryfikacji teorii Reevesa za pomocą metod geofizycznych dawały jednak sprzeczne rezultaty, a cześć analiz wykluczała istnienie ukrytych przestrzeni. Zastosowanie kompleksowych pomiarów grawimetrycznych rzuca tymczasem nowe światło na ten spór i pozwala na rekonstrukcję układu podziemnych murów.

Naukowcy wskazują także na kolejną przestrzeń usytuowaną na zachód od komory grobowej, choć w tym przypadku sygnał jest zakłócany przez grawitacyjny wpływ sąsiedniego grobowca. Mimo to połączone metody badawcze wskazują na ciągłość anomalii, co skłania badaczy do postawienia tezy o istniejącym przed pochówkiem Tutanchamona kompleksie architektonicznym.

Geofizycy i egiptolodzy czekają na pełny raport

Część ekspertów z dziedziny geofizyki podchodzą do przedstawionych danych z ostrożnością. Christopher Gaffney z University of Bradford określił raport jako fascynujący, przy czym podkreślił brak wystarczającej ilości szczegółów potrzebnych do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. "Czuję się dosyć ambiwalentnie" - skomentował.

Z kolei Peter Styles z Keele University uważa obecność komór za prawdopodobną w świetle danych grawimetrycznych, choć również oczekuje na pełne udostępnienie wyników. Autorzy opracowania tłumaczą, że kompletny zestaw danych zostanie opublikowany po uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony władz Egiptu.

Mimo powściągliwości geofizyków egiptolodzy entuzjastycznie oceniają zaprezentowane dowody. Ray Johnson z Institute for the Study of Ancient Cultures w Luksorze zauważa, że nawet bez skomplikowanych analiz istniały przesłanki wskazujące na istnienie dodatkowych struktur. "Kto nie byłby podekscytowany?" - pyta retorycznie.

Co się znajduje w ukrytej komorze?

Główna hipoteza zakłada, że w ukrytych komorach spoczywają szczątki królowej Nefertiti (ok. 1370 - 1330 p.n.e.), która według wielu historyków sprawowała władzę jako faraon. Inna możliwość to komory magazynowe przeznaczone na wyposażenie grobowe. Kara Cooney z University of California w Los Angeles zaznacza, że dowody archeologiczne przemawiają za istnieniem korytarzy, lecz ewentualny pochówek królowej może być pozbawiony bogactw. Wiele cennych przedmiotów mogło zostać ponownie wykorzystanych podczas przygotowywania pochówku Tutanchamona.

Kolejnym argumentem przemawiającym za szybkim podjęciem prac wykopaliskowych jest zagrożenie zalaniem. Mimo że obszar ten ma charakter pustynny, sporadyczne ulewne deszcze wywołują gwałtowne powodzie. Wody gruntowe mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji i zawilgocenia znajdujących się wewnątrz artefaktów.

Co dalej? Planowany projekt zakłada wykonanie małych odwiertów o średnicy 7-8 cm z powierzchni ziemi w kierunku obiektu określanego jako "anomalia 10". Przez otwory te naukowcy zamierzają wpuścić miniaturowe, zdalnie sterowane wózki wyposażone w kamery o kącie widzenia 360 stopni. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony przez Najwyższą Radę Starożytności, prace operacyjne rozpoczną się wkrótce po wydaniu formalnej zgody, czyli optymistycznie - jeszcze przed końcem 2026 roku.

Źródła:

Eldamaty, M., Abbas, A. M., Ballard, G., Reeves, N. Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project No. 8 (2026). Marchant, J. Exclusive: New evidence for hidden chambers beyond Tutankhamun's tomb. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02621-2



