W skrócie W jaskini Cova de la Font Major w Katalonii odkryto 280 paleolitycznych rytów naskalnych sprzed 26 tys. lat, co podważa teorię o braku sztuki z tego okresu w tym regionie.

Dzieła te przez dziesięciolecia znajdowały się na trasie turystycznej i były ukryte pod współczesnymi napisami, pozostając niezauważone mimo dużej liczby zwiedzających.

Część odkrytych rysunków przedstawiających zwierzęta wykazuje cechy animacji, gdyż twórcy próbowali oddać dynamikę ruchu poprzez powtarzanie kończyn lub nachylenie głów.

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Ryty naskalne sprzed 26 tys. lat odkryte w Katalonii

Odkrycie kilkuset rytów naskalnych sprzed około 26 tys. lat w jaskini Cova de la Font Major, zlokalizowanej w miejscowości Espluga de Francolí w północno-wschodniej Hiszpanii, zostało szczegółowo opisane przez archeologów.

ie "Antiquity" zaskoczyły środowisko naukowe, jako że Katalonia dotąd uchodziła za obszar niemal całkowicie pozbawiony sztuki z epoki paleolitu. Nowo odsłonięty zespół obejmuje 280 motywów, w tym 55 przedstawień zwierząt, co czyni go jednym z największych zbiorów sztuki paleolitycznej w iberyjskim rejonie Morza Śródziemnego.

Przełomowego odkrycia dokonano 30 października 2019 r. podczas pierwszej planowanej kampanii wykopaliskowej w ramach realizowanego projektu badawczego. Josep Maria Vergès Bosch, archeolog z Katalońskiego Instytutu Paleoekologii Człowieka i Ewolucji Społecznej (IPHES-CERCA) w Tarragonie, zauważył prehistoryczne ryty ukryte pod współczesnym graffiti w korytarzu Gatoneres de Cal Palletes. Odkrycie było zaskakujące, ponieważ wejście do jaskini pozostawało otwarte od 1957 r., a sam odcinek od 1993 r. stanowił część trasy turystycznej. Sprawiało to, że dzieła kryły się dosłownie na widoku.

Przez ponad sześć dekad tysiące zwiedzających przechodziło tuż obok rytów, nie zdając sobie sprawy z ich historycznej wartości, a w niektórych miejscach pozostawiano nowożytne napisy i daty. Ścian jaskini, zbudowanych z konglomeratów wapiennych o nieregularnej fakturze i barwie, nawet nie uważano za odpowiednie do wykonywania rytów. Mimo to sekcja ta kryła największe zagęszczenie paleolitycznych przedstawień ściennych w całym regionie.

Początki animacji w sztuce epoki paleolitu?

Światło rzucone na ściany jaskini Cova de la Font Major ujawniło bogaty repertuar form stworzonych przy użyciu prostych nacięć i skrobania. Wszystkie ryty zlokalizowano na warstwach marglu rozdzielających konglomeraty wapienne, których miękka struktura umożliwiała tworzenie linii dowolnym twardym narzędziem. Większość rowków ma szerokość od 3 do 7 mm, a 80 proc. przedstawień figuratywnych mieści się w granicach 150-450 mm długości i 80-260 mm szerokości.

"Liczba dzieł sztuki odkrytych w Cova de la Font Major jest wyjątkowa" - powiedziała Míriam Salas-Altès, archeolożka z IPHES-CERCA. Gdy skieruje się światło bezpośrednio na ryty, są one naprawdę trudne do zauważenia. Trzeba operować światłem pod różnymi kątami, aby dostrzec wgłębienia" - dodała.

Wśród zidentyfikowanych gatunków zwierząt dominują konie, kozice, jelenie i dzikie bydło (tury). W jednym z korytarzy natrafiono również na rzadkie wyobrażenie niedźwiedzia. Znaczna część sylwetek charakteryzuje się uproszczonym zarysem anatomicznym, czasami uwzględniającym jedynie uszy lub ogon. Część rytów była trudna do jednoznacznej identyfikacji z powodu celowych zniekształceń proporcji głowy i kończyn czy wyobrażeń brzemiennych brzuchów.

Jeden z rytów ukazuje niedźwiedzia z uszami w perspektywie frontalnej i lekko otwartym pyskiem Vergès Bosch J. M., Salas-Altès M. (CC BY-NC-SA 4.0) materiał zewnętrzny

Twórcy z epoki paleolitu świadomie wykorzystywali naturalną rzeźbę skały do budowania kompozycji. Szczeliny, uskoki i granice między marglem a konglomeratem służyły jako linie podłoża lub powierzchni wody. Jedna z takich naturalnych rozpadlin przecina pysk jelenia, sugerując zamierzone wykorzystanie ukształtowania ściany przez pradawnego artystę.

Co szczególnie interesujące, prehistoryczni twórcy mogli starać się uchwycić dynamikę na statycznym obrazie. Według archeologów niemal 20 kompozycji ma cechy sugerujące pragnienie stworzenia efektu ruchu. Zwierzęta przedstawiano na nich z opuszczonymi głowami lub z wielokrotnie powtórzonymi kończynami ukazanymi w różnych pozycjach, co wywołuje wrażenie biegu. "Rysunki te mogły być pomyślane jako film lub animacja" - wyjaśnia Salas-Altès.

Archeologiczne dowody dawnego osadnictwa

Precyzyjne ustalenie wieku rytów naskalnych stanowiło duże wyzwanie dla zespołu badawczego. Datowanie radiowęglowe fragmentów węgla drzewnego zebranych w warstwie osadowej otaczającej niewielkie narzędzie krzemienne wskazuje na okres około 26 tys. lat temu. Wniosek ten wspiera analiza stylistyczna rytów, m.in. przedstawianie głów za pomocą trzech linii czy układanie par kończyn na wzór litery Y.

Thierry Aubry, archeolog z Côa Parque Foundation w Portugalii, potwierdza, że wskazane cechy stylistyczne jednoznacznie odpowiadają temu przedziałowi czasowemu. Ponadto analiza niefiguratywnych motywów geometrycznych, nakładających się na sylwetki zoomorficzne, może świadczyć o tym, że lokalne grupy ludzkie korzystały z jaskini w różnych okresach (pre)historycznych.

Abstrakcyjne nacięcia i pętle stanowią dużą część rytów w jaskini Cova de la Font Major Vergès Bosch J. M., Salas-Altès M. (CC BY-NC-SA 4.0) materiał zewnętrzny

Dominującą grupą przedstawień w Cova de la Font Major są motywy abstrakcyjne, w tym układy równoległych linii składające się ze skupisk od kilkunastu do kilkudziesięciu nacięć. Udokumentowano także zbiór setek rytów w kształcie pętli występujących pojedynczo albo tworzących ciągi niczym dziecięce szlaczki. Datowanie fragmentu węgla drzewnego znalezionego wewnątrz jednego z rowków wyznacza granicę chronologiczną tych pętli na okres przed XVII w n. e.

"Potwierdza to dodatkowo obecność naniesionej inskrypcji z datą 1199, której charakterystyka formalna różni się od tych motywów w kształcie pętli i która stanowi terminus ante quem (łac. zakończony przed czasem - przyp. red.). W konsekwencji potrzebne są dalsze badania, by wyjaśnić ich kulturową przynależność" - czytamy w badaniu. Już teraz jednak można śmiało założyć, że jaskinia była odwiedzana w średniowieczu.

Sama jaskinia stanowi element systemu krasowego o długości 3590 m, z którego wypływa rzeka Francolí. Stanowiła ona naturalny szlak komunikacyjny łączący wybrzeże z wnętrzem regionu. Najnowsze odkrycia archeologiczne w sąsiednich jaskiniach Cova Foradada i Cova del Cudó dowodzą obecności ludzi w Katalonii w okresach oryniackim, grawackim i solutrejskim (43/40 tys. - 19 tys. lat temu).

Nowe spojrzenie na tradycję artystyczną Półwyspu Iberyjskiego

Dotychczasowy brak bogatej sztuki naskalnej w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego tłumaczono nieodpowiednimi właściwościami ścian jaskiniowych lub znikomym zaludnieniem w okresie paleolitu. W całej Katalonii znano wcześniej jedynie dwa odosobnione przykłady sztuki naskalnej: malowidło przedstawiające żubra z Cova del Tendo oraz słabo zachowany rysunek z Cova de la Taverna.

Odkrycie w Cova de la Font Major podważa teorię o pustce artystycznej i demonstruje, że obszar ten mógł być gęsto zaludniony. Wyniki badań wskazują na obecność unikalnej lokalnej tradycji graficznej, odmiennej od form znanych z sąsiedniego obszaru franko-kantabryjskiego.

Stanowisko to stało się punktem odniesienia dla badań nad symboliczną ekspresją ludności z okresu przedmagdaleńskiego w śródziemnomorskim rejonie Iberii. Potwierdza to również obecność zabytków sztuki ruchomej na pobliskim stanowisku Molí del Salt, oddalonym o zaledwie 5 km, gdzie odnaleziono liczne grawerowane płytki datowane na 13,5 tys. - 8,7 tys. lat temu.

Rezultaty prac archeologów jednoznacznie wskazują, że żadna jaskinia nie powinna być odrzucana jako potencjalne miejsce występowania sztuki dawnych ludzi. Nawet obiekty o wybitnie nieregularnych ścianach i poddane intensywnej turystyce mogą wciąż kryć cenny materiał badawczy.

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Źródła:

Vergès Bosch J. M., Salas-Altès M. Filling gaps: the Palaeolithic rock art of the Cova de la Font Major on the north-east Iberian Peninsula. Antiquity (2026). DOI: 10.15184/aqy.2026.10447 Simms Ch. The palaeo cave art that hid in plain sight for 26,000 years. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03585-z