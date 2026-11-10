Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Jauranga w dolinie Palpa na południu Peru, na obszarze związanym z kulturą Nazca, znaną przede wszystkim z monumentalnych geoglifów. W jednej ceramicznej urnie archeolodzy znaleźli szczątki dwojga niemowląt - jedno z nich miało poważne nieprawidłowości rozwojowe, drugie nie wykazywało podobnych zmian w budowie szkieletu.

Badania wykazały, że pierwsze dziecko, oznaczone jako JA13A, cierpiało na cyklopię. To niezwykle rzadka wada wrodzona, w której zamiast dwóch oczodołów powstaje jedna centralna jama oczodołowa. Naukowcy połączyli analizę szczątków kostnych z badaniem DNA, dzięki czemu mogli ustalić prawdopodobną genetyczną przyczynę tego zaburzenia.

Jedno oko zamiast dwóch

Cyklopia jest najcięższą postacią holoprozencefalii bezpłatowej, czyli zaburzenia rozwoju mózgu, w którym przodomózgowie zarodka nie dzieli się prawidłowo na dwie półkule. Proces ten powinien zachodzić na bardzo wczesnym etapie rozwoju prenatalnego. Jego zakłócenie prowadzi do poważnych zmian w budowie mózgu i środkowej części twarzy.

Charakterystyczną cechą cyklopii jest pojedynczy oczodół położony na linii środkowej twarzy. Mogą jej towarzyszyć również inne wady, w tym brak nosa lub obecność nietypowej, rurkowatej struktury nad okiem. Schorzenie występuje niezwykle rzadko, szacunkowo raz na 100 tys. urodzeń i zazwyczaj prowadzi do śmierci jeszcze przed narodzinami lub krótko po nich.

Pradawne DNA ujawniło przyczynę wady

W przypadku dziecka z Peru naukowcy zauważyli nie tylko pojedynczy oczodół, ale również inne nieprawidłowości w rozwoju kości czaszki. Skąd się wzięły? Analiza genetyczna szczątków opublikowana na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) ujawniła dodatkową kopię chromosomu 13, co oznacza, że dziecko cierpiało na trisomię 13, określaną również jako zespół Pataua.

To poważna choroba chromosomalna, która może powodować liczne wady rozwojowe. Trisomia 13 jest jedną z głównych genetycznych przyczyn ciężkich postaci holoprozencefalii. Według przywołanych w publikacji danych odpowiada za 17 do 39 proc. przypadków tego zaburzenia.

Wcześniejsze badania wykazały już związek trisomii 13 z cyklopią, jednak odkrycie z Peru jest szczególne. Jak podkreślają autorzy pracy, to pierwszy znany archeologiczny przykład takiej nieprawidłowości rozwojowej. Dzięki połączeniu danych genetycznych i antropologicznych udało się powiązać konkretną cechę szkieletu z jej biologicznym podłożem.

Dwoje dzieci w jednej urnie

Równie interesujący jest kontekst archeologiczny odkrycia. Dzieci pochowano razem w ceramicznym naczyniu. Szczątki niemowlęcia z cyklopią znajdowały się na dnie urny, a drugie dziecko ułożono nad nimi. Analiza DNA wykazała, że dziewczynki nie miały tej samej matki.

Pochówki dzieci w ceramicznych naczyniach były znane w kulturze Nazca, dlatego sam rodzaj grobu nie wskazuje na wyjątkowe traktowanie niemowlęcia z wadą rozwojową. Jednoczesny pochówek dwojga dzieci w jednej urnie jest jednak nietypowy i pozostawia pytania dotyczące okoliczności ich śmierci oraz pogrzebu.

Badacze podkreślają, że nie można na tej podstawie ustalić, czy dziecko otrzymywało szczególną opiekę za życia ani czy jego stan zdrowia wpływał na sposób traktowania go przez społeczność. Niepełnosprawności i różnice w budowie ciała mają bowiem znaczenie społeczne zależne od konkretnej epoki i kultury.