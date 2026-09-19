W Bułgarii odkryto inskrypcję z czasów rzymskiego cesarza Trajana

Nowe odkrycie w Burgas. Pamiątka po czasach Cesarstwa Rzymskiego

Odkrycia dokonali archeolodzy z Regionalnego Muzeum Historycznego w Burgas. Inskrypcja pochodzi z końca I lub początku II wieku n.e., z czasów panowania Trajana, który sprawował władzę w Cesarstwie Rzymskim w latach 98-117 n.e. Jej odkrycie ma szczególne znaczenie, gdyż wzbogaca ono rosnący zbiór inskrypcji z Aquae Calidae, stopniowo ukazujących, jak w pierwszych wiekach panowania rzymskiego rozwijała się ta osada, jej słynne źródła mineralne oraz monumentalne termy.

Do tej pory badacze nie opublikowali pełnego tekstu ani szczegółowej interpretacji. Trwające badania epigraficzne mają pomóc rozszyfrować znaczenie inskrypcji. Może ona zawierać imiona, tytuły urzędowe, dedykacje czy inne informacje, które rzadko przetrwały w materiale archeologicznym.

Rozszyfrowanie dawnej inskrypcji

Panowanie Trajana stanowi szczególnie istotne tło historyczne dla nowej inskrypcji. Regionalne Muzeum Historyczne w Burgas wskazuje, że budowa łaźni publicznych i dróg była elementem rzymskiej polityki państwowej w tym okresie, gdy imperium konsolidowało ośrodki miejskie i administracyjne w Tracji. Aquae Calidae funkcjonowały w tym zmieniającym się krajobrazie, w pobliżu ważnych szlaków łączących osady na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego z terenami w głębi lądu.

Nowa inskrypcja pochodzi zatem z okresu, w którym rzymska infrastruktura i organizacja polityczna przekształcały ten region. Do ustalenia pozostaje kwestia, czy jej treść pozwoli bezpośrednio powiązać zabytek z pracami budowlanymi, administracją, działalnością religijną lub konkretną osobą związaną z tym miejscem.

Termy znane przez wieki

Znaczenie Aquae Calidae nie zakończyło się wraz z upadkiem Rzymu. Gorące źródła nadal przyciągały odwiedzających w okresie późnej starożytności i średniowiecza, podczas gdy sama osada wielokrotnie ulegała zniszczeniom, była odbudowywana i fortyfikowana.

Badania archeologiczne odsłoniły znaczne pozostałości antycznego kompleksu łaźni, a także późniejsze budowle bizantyńskie i średniowieczne. Prace wykopaliskowe na tym stanowisku prowadzone są od lat, stopniowo ukazując rozbudowaną stratygrafię, która odzwierciedla wielowiekową aktywność wokół źródeł mineralnych.