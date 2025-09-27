Sanktuarium składa się zdaniem badaczy z dwóch głównych elementów, męskiego i żeńskiego. Monolit męski jest wysoki na ponad pięć metrów i ustawiony tak, by wyróżniał się w promieniach wschodzącego słońca podczas zimowego przesilenia. Z kolei część żeńska to niemal siedmiometrowa grota o wejściu w kształcie litery "V", przypominającym układ rozrodczy z masywnym głazem symbolizującym jajowody i zagłębieniem tworzącym waginę.

Znaczenie kulturowe i astronomiczne

Podczas wschodu słońca w najkrótszym dniu roku, pierwsze promienie światła padają na szczyt monolitu. Jego cień stopniowo przesuwa się po ziemi, by dotknąć żeńskiego zagłębienia, a następnie cofa się, gdy słońce wznosi się wyżej. Archeolodzy interpretują to jako rytualną rekonstrukcję hierogamii - mitycznych zaślubin bogów - czyli sakralnego związku męskiej siły słonecznej z żeńską boginią płodności.

Sanktuarium datowane jest na V-IV wiek p.n.e., czyli na okres sprzed powstania dużych osad iberyjskich w regionie. Odkrycie pokazuje, że praktyki religijne kształtowały ten krajobraz jeszcze przed urbanizacją, wpisując mit w naturę i synchronizując go z ruchem słońca.

Mit w świetle i cieniu

El Fontanar stanowi część szerszego rytualnego krajobrazu doliny Jandulilla, gdzie np. heroon (prawdziwy lub symboliczny grób herosa) El Pajarillo symbolizuje zejście bohatera do podziemi i jego triumf nad śmiercią. Razem te miejsca tworzą święty szlak, w którym łączą się mit, terytorium i astronomia.

Dla Iberów przesilenie zimowe miało głębokie znaczenie, gdyż oznaczało koniec podróży solarnego bohatera w ciemność i jego odrodzenie poprzez związek z boginią płodności, zapewniając odnowę kosmosu i społeczności.

Sanktuarium El Fontanar przenosiło ten mit w doświadczenie fizyczne, gdyż rytuał był odgrywany światłem i cieniem w samym krajobrazie. Co chyba jednak najważniejsze, odkrycie El Fontanar pokazuje, że Iberowie posiadali zaawansowaną wiedzę astronomiczną i potrafili łączyć ją z architekturą rytualną. Sanktuarium było bowiem nie tylko miejscem kultu, ale też kosmicznym kalendarzem.

