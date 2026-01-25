Spis treści: Mieszkańcy starożytnej Bułgarii jedli psy. Bynajmniej nie z głodu Praktyka była też rozpowszechniona na terenach Grecji i Rumunii Od pożywienia po wiernego towarzysza. Zmiana postrzegania psów przez Europejczyków

Mieszkańcy starożytnej Bułgarii jedli psy. Bynajmniej nie z głodu

Kynofagia, czyli praktyka zjadania psów, współcześnie stanowi tabu pokarmowe w kulturze Zachodu. Nie było tak jednak zawsze. Niedawne badania archeologiczne w Bułgarii doprowadziły do odkrycia kilkudziesięciu szkieletów psów z epoki żelaza, sprzed ok. 2500 lat. Nie były to jednak zwykłe szczątki, jakich wiele. Obecność nacięć na psich kościach oraz ich umiejscowienie obok innych resztek jedzenia sugeruje, że były one zjadane przez ludzi i mogło to być elementem rytuału i ucztowania. Wyklucza to hipotezę o spożywaniu psiego mięsa z konieczności. Znaleziska potwierdzają historyczne przekazy Greków i Rzymian, którzy przypisywali Trakom takie upodobania kulinarne.

Jak wyjaśnia autorka badania, Stella Nikolova, zooarcheolożka z Bułgarskiej Akademii Nauk, kynofagia była szeroko rozpowszechnioną aktywnością w Bułgarii w czasach epoki żelaza (V-I w. p.n.e.). Potwierdzają to badania szczątków z 5 różnych stanowisk archeologicznych, z których psy stanowią 2-10% zidentyfikowanych gatunków. Praktyki nie można więc przypisać tylko jednemu plemieniu trackiemu.

Poddane analizie zwierzęta wielkością przypominały współczesne owczarki niemieckie i prawdopodobnie pełniły na co dzień funkcję psów stróżujących przy stadach bydła. Jednak liczne ślady po metalowych narzędziach, widoczne zwłaszcza na fragmentach z najbardziej rozwiniętą tkanką mięśniową, nie pozostawiają złudzeń co do ich ostatecznego przeznaczenia. Na niektórych szczątkach odkryto nawet ślady opalania ogniem, co mogło służyć usuwaniu sierści przed obróbką rzeźnicką.

Praktyka była też rozpowszechniona na terenach Grecji i Rumunii

Sposób, w jaki ćwiartowano psy, niemal w pełni pokrywał się z metodami stosowanymi wobec owiec czy bydła. Ślady nacięć odnajdywano zarówno w odpadkach po wielkich ucztach, jak i w przydomowych śmietnikach, co pozwala wysnuć wniosek, że psie mięso było okazjonalnym przysmakiem, nieograniczonym wyłącznie do sfery rytualnej. Praktyka ta nie była odosobniona. Inne dowody na konsumpcję psów odnajdywano również na terenach dzisiejszej Grecji i Rumunii, co czyni ją stałym elementem kultury północno-wschodniego regionu Morza Śródziemnego w I tysiącleciu p.n.e.

Rozwiń

"Miejscem największej koncentracji szczątków psów jest Emporion Pistiros, które służyło jako port handlowy między starożytnymi kupcami greckimi i lokalnymi Trakami" - wyjaśnia Stella Nikolova. Odnotowuje ona także powtarzalny schemat praktyki rzeźnickiej na różnych stanowiskach. Były też jednak różnice. "W Pistiros jest wyższy poziom porcjowania kości psów w porównaniu z innymi stanowiskami" - dodaje autorka. Co ciekawe, w odróżnieniu od innych zwierząt gospodarskich, większość spożywanych psów była w wieku dorosłym.

Od pożywienia po wiernego towarzysza. Zmiana postrzegania psów przez Europejczyków

Te praktyki, które mogą budzić odrazę współczesnych Europejczyków, kwestionują ten, wydawałoby się, "odwieczny" charakter relacji ludzi i psów. Obecnie badacze starają się ustalić, czy i kiedy nastąpiła zmiana w postrzeganiu psów przez starożytne społeczności.

W późniejszych warstwach archeologicznych zaczęto bowiem odnajdywać nienaruszone pochówki tych zwierząt, co może sugerować ewolucję ich statusu. Podczas gdy dawniej były źródłem pożywienia, w pewnym czasie stały się wiernymi towarzyszami człowieka, a ich zjadanie stało się nieakceptowalne.

Niewykluczone, że w przyszłości również inne zwierzęta zjadane nadal przez mieszkańców Zachodu, w tym krowy, świnie i kury, także będą mogły liczyć na ochronę podobnie jak psy i koty. Dziś jednak szowinizm gatunkowy jest tak mocno zakorzeniony, że większości społeczeństwa trudno zaakceptować taką myśl.

Źródło: S. Nikolova, Dog Meat in Late Iron Age Bulgaria: Necessity, Delicacy, or Part of a Wider Intercultural Tradition?, International Journal of Osteoarcheology (2025). https://doi.org/10.1002/oa.70062

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press