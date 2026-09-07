Walki Rzymian ze zwierzętami. Naukowcy odkryli cały system za pokazami

Prawo rzymskie a łapanie dzikich zwierząt. Archeolodzy odkryli wielki system cesarski

Badania koncentrują się na dwóch konstytucjach cesarskich z późnego antyku, zachowanych w Kodeksie Teodozjańskim, a później włączonych do Kodeksu Justyniana. Prawa te dostarczają rzadkich dowodów na to, jak urzędnicy zarządzali chwytaniem, transportem i bezpieczeństwem dzikich zwierząt. Wskazują również na coś, co dziś można byłoby nazwać "prawem łowieckim". Przepisy te służyły nie tyle ochronie zwierząt, ile do zmonopolizowania chwytania dzikich zwierząt przez państwo.

Przepisy sugerują, że cesarz sprawował kontrolę nad chwytaniem dzikich lwów w okresie, gdy populacje tych dużych kotów na terenie imperium stawały się rzadkością. Taka kontrola pozwalała na pozyskiwanie zwierząt na pokazy cesarskie, jednocześnie ograniczając prywatny dostęp do nich.

Armia rzymska odegrała w tym procesie kluczową rolę. Specjalne grupy tropiły, chwytały i strzegły dzikich zwierząt w pobliżu granic imperium. Zadania te stworzyły rozległą sieć pracowników i urzędników. Zwierzęta musiały następnie być transportowane przez duże odległości w kierunku Rzymu lub cesarskich kolekcji zwierząt.

Obraz przedstawiający walkę z lwem berberyjskim w Koloseum. Wikimedia Commons

Zapisy prawne wskazują także na ogromne obciążenia, jakie nowe prawo niosło dla obywateli. Choć formalnie to cesarz miał kontrolę nad chwytaniem lwów, koszty tego prawa były przerzucone często na zwykłych ludzi. Według zapisów odkrytych przez badaczy z Madrytu to lokalne społeczności często musiały pokrywać koszty transportu. Rzymskie prowincje zapewniały ludzi i zasoby do transportu zwierząt, co stanowiło duże obciążenie dla lokalnych funduszy. Badacze zauważają, że - jak w przypadku każdego prawa - istniała możliwość oszustw. Urzędnicy mogli opóźniać dostawy, umożliwiając również przekierowanie zwierząt na prywatne pokazy. Jednak za to były przewidziane duże kary finansowe.

Walki ludzi ze zwierzętami jako forma rozrywki w starożytnym Rzymie

Badanie pokazuje, że imperium rzymskie było ogromną strukturą, a organizacja spektakli wymagała planowania na poziomie państwowym. Szczególnie jeśli mowa o pokazach venationes, które utrzymały się praktycznie do końca Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Gdy walki gladiatorów podupadły ze względu na sprzeciw rosnącego w siłę chrześcijaństwa, inscenizowane polowania pozostawały popularne.

W takich pokazach walczył nie gladiator, a venator. Była to osoba wyszkolona w walkach ze zwierzętami, sprowadzanymi z różnych zakątków imperium. Wspomniane lwy, które podlegały ochronie cesarza, to najprawdopodobniej lew berberyjski, który mógł być jednym z najpopularniejszych zwierząt w rzymskich amfiteatrach. Zamieszkiwał tereny północnej Afryki, np. dzisiejszego Maroka lub Egiptu, obecnie wymarły na wolności.