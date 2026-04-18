Wielkie odkrycie w Egipcie

Starożytne miasto Pelusium niegdyś stanowiło kluczową bramę między Egiptem a wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego. Była to jedna z pierwszych linii obronnych egipskiego imperium na wschodzie. Rozwijało się szczególnie w okresie od II w. p.n.e. do VI w. n.e. Dziś Pelsium jest odkrywane kawałek po kawałku na stanowisku wykopaliskowym w Tell el-Farma.

Najnowsze odkrycie w tym miejscu wskazuje na pozostałość rzadko spotykanego rodzaju świątyni o okrągłym planie. Co jednak jeszcze ciekawsze, sama świątynia była poświęcona lokalnemu bóstwu Pelusiusowi - mało znanemu bogu, którego tożsamość wydaje się ściśle powiązana z siłami natury Nilu.

Świątynia nieznanego boga

W centrum odkrytej budowli znajduje się ogromny okrągły basen o średnicy około 35 metrów, co czyni ją jednym z najbardziej niezwykłych układów świątynnych odkrytych w Egipcie. Basen był połączony z odnogą Nilu, co pozwalało na regularne napełnianie go wodą bogatą w muł. Połączenie to wymagało starannego planowania hydraulicznego i sugeruje, że woda nie pełniła jedynie funkcji dekoracyjnej, ale była niezbędna do funkcjonowania świątyni.

Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów świątyni jest jej styl architektoniczny, który odzwierciedla połączenie wielu tradycji kulturowych. Budowla łączy w sobie elementy starożytnej egipskiej architektury sakralnej z wpływami stylu hellenistycznego i rzymskiego, tworząc w ten sposób wyjątkową formę hybrydową.

Odkryte fragmenty świątyni Ministry of Tourism and Antiquities Facebook

Nowe oblicza dawnej metropolii

Odkrycie, oficjalnie ogłoszone przez egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności, jest opisywane jako znaczący przełom naukowy. Badacze twierdzą, że zmienia ono obecny obraz krajobrazu religijnego miasta i podkreśla różnorodność systemów wierzeń starożytnych Egipcjan.

Przez dziesięciolecia Pelusium było znane przede wszystkim ze względu na swoje znaczenie militarne i handlowe. Jednak to nowe odkrycie sugeruje, że miasto było również centrum unikalnych i zakorzenionych lokalnie praktyk religijnych, oferując bardziej złożony obraz życia na wschodniej granicy Egiptu.

Badacze uważają, że nazwa bóstwa Pelusiusa wywodzi się od greckiego słowa "pelos", oznaczającego błoto lub glinę. To lingwistyczne powiązanie bezpośrednio łączy boga z żyznymi osadami naniesionymi przez Nil, które miały fundamentalne znaczenie dla rolnictwa i przetrwania w starożytnym Egipcie. W związku z tym świątynia mogła symbolizować motywy płodności, odnowy i cyklicznej regeneracji życia.

