Wielka Piramida w Gizie od niemal 4,6 tys. lat dominuje nad egipskim krajobrazem. Przetrwała upadek starożytnego Egiptu, silne trzęsienia ziemi, ale też utratę większości jasnych kamieni okładzinowych, które niegdyś pokrywały jej ściany. Dziś pozostaje jedynym zachowanym cudem świata starożytnego. Nowe badania sugerują, że za jej niezwykłą trwałością może odpowiadać cecha, której budowniczowie prawdopodobnie nawet nie planowali.

Dlaczego piramida Cheopsa wciąż stoi?

Budowa grobowca faraona Chufu (skrót od Chnum-chuefui, co oznacza "Chnum mnie chroni"), znanego szerzej jako Cheops, była ogromnym przedsięwzięciem. Konstrukcja powstała z około 2,3 miliona kamiennych bloków o łącznej masie blisko 6 milionów ton. Część materiałów transportowano z odległości setek kilometrów. Powstała niemal pełna bryła o wysokości około 147 metrów. Skrywała tylko kilka komór i korytarzy.

Taka forma sama już w sobie sprzyja stabilności. Ciężar jest się nisko i równomiernie rozkłada na szerokiej podstawie. Nie oznacza to jednak, że jest całkowicie odporna na działanie czasu czy wstrząsy sejsmiczne. W historii Egiptu wiele innych piramid uległo częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Niektóre przypominają dziś jedynie sterty gruzu.

Tajemnica ukryta nad Komorą Króla

Aby sprawdzić, dlaczego Wielka Piramida przetrwała tak długo, zespół kierowany przez sejsmologa dra Asema Salamę rozmieścił 37 czujników drgań wewnątrz i wokół budowli. Urządzenia rejestrowały niemal niewyczuwalne wibracje pochodzące między innymi od wiatru, ruchu drogowego oraz naturalnych drgań skorupy ziemskiej.

Okazało się, że grunt wokół piramidy drga z częstotliwością około 0,6 Hz, natomiast sama konstrukcja najczęściej z częstotliwością od 2,0 do 2,6 Hz. Ta różnica może ograniczać przekazywanie energii podczas trzęsień ziemi. Mówiąc prościej, grunt i budowla nie wpadają w ten sam rytm, co zmniejsza ryzyko groźnych uszkodzeń.

Najciekawsze wyniki uzyskano jednak w tzw. komorach odciążających znajdujących się nad Komorą Króla. Dotąd uważano, że ich zadaniem było jedynie rozprowadzanie ciężaru kamiennych bloków. Pomiary wykazały jednak, że komory te wyraźnie tłumią drgania i mogą pomagać w rozpraszaniu naprężeń.

Starożytna wiedza czy szczęśliwy przypadek?

Naukowcy podkreślają, że nie ma dowodów, iż Egipcjanie celowo projektowali piramidę jako konstrukcję odporną na trzęsienia ziemi. Wyniki sugerują jednak, że zastosowane rozwiązania mogły przypadkowo zwiększyć jej trwałość.

Badacze planują kolejne pomiary, aby potwierdzić swoje obserwacje.

