Wielka rzadkość odkryta w Peru. Ślad po "ludziach chmur"

Nowe odkrycie w Peru. Wielka rzadkość

Podczas wykopalisk na stanowisku archeologicznym Ollape w Peru doszło do wyjątkowego odkrycia, które zaskoczyło badaczy. Znaleziony przedmiot wykonano z piaskowca - to obiekt o wydłużonym, lekko zwężającym się kształcie, z nacięciami na bokach.

Pracujący na miejscu eksperci z Instytutu Badań Archeologicznych i Antropologicznych w Kuelap (INAAK) działającego przy Uniwersytecie Narodowym im. Toribio Rodrigueza de Mendozy w Amazonas mówią o wielkiej rzadkości.

Stanowisko Ollape ujawnia kolejne sekrety "ludzi chmur"

Ollape to stanowisko archeologiczne w Peru w pobliżu miasta La Jalca, w regionie Amazonas, w prowincji Chachapoyas. Leży w Andach na wysokości ok. 2800 m n.p.m.

Stanowisko zajmuje powierzchnię pięciu hektarów i składa się z co najmniej 120 struktur kamiennych z charakterystycznymi, geometrycznymi zdobieniami.

Uważa się, że odkrycia z tego stanowiska są związane z kulturą Chachapoyas. Ta przedinkaska społeczność "ludzi chmur" wznosiła swoje miasta i nekropolie na stokach Andów w latach ok. 800-1470 n.e.

W rejonie dzisiejszego La Jalca kultura ta była według badaczy obecna między 1100 a 1300 rokiem n.e.

Naukowcy podejrzewają, że stanowisko Ollape mogło stanowić dawne centrum ceremonialne Chachapoyas.

Na najnowsze odkrycie badacze natrafili w jednostce wykopaliskowej 05, w siatce B, na zewnątrz jednej ze struktur.

Obiekt znajdował się wśród przemieszczonych kamieni i nagromadzonego przez stulecia materiału organicznego.

Naukowcy zidentyfikowali nowe znalezisko jako pishca (pichca), czyli andyjską kostkę do gry z czasów przedhiszpańskich. Nazwa pochodzi od keczuańskiego słowa oznaczającego "pięć" i odnosi się do kształtu kostki przypominającego pryzmat.

Odkrycie jest wyjątkowe, ponieważ podobne przedmioty bardzo rzadko pojawiają się w peruwiańskim materiale archeologicznym.

Na stanowisku Ollape dokonano rzadkiego odkrycia. Prawa do wizerunku © ANDINA / Editora Perú. Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. materiał zewnętrzny

Kostka związana nie tylko z grami, ale i rytuałami oraz wierzeniami

Jak podaje Agencja Andina, badacze wyjaśniają, że tego typu obiekty były kojarzone nie tylko z grami losowymi i ze szczęściem. Prawdopodobnie były także związane z praktykami rytualnymi, wróżbami i wierzeniami - np. podczas ceremonii pogrzebowych.

Rzadkie odkrycie może zatem poszerzyć wiedzę o codziennym życiu i obrzędach dawnych społeczności zamieszkujących Andy i ujawnić nowe informacje o tajemniczych "ludziach chmur".

Podsumowanie w skrócie: Archeolodzy w Peru odkryli rzadko spotykany artefakt - pishca, andyjską kostkę do gry, używaną przez przedinkaską kulturę Chachapoyas.

Znalezisko pochodzi z cennego stanowiska archeologicznego Ollape w Andach, które prawdopodobnie pełniło funkcję centrum ceremonialnego "ludzi chmur".

Odkryta kostka była najpewniej związana nie tylko z grami losowymi, ale również z rytuałami i wróżbami, co pozwala lepiej zrozumieć codzienne życie Chachapoyas.

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