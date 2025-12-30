Grobowiec odkryto nieopodal historycznej miejscowości Adıyaman, gdzie prace wykonują archeolodzy z miejskiego muzeum. Badacze poszukiwali pozostałości architektonicznych z okresu starożytności. Podczas regularnych prac wykopaliskowych natrafili na komorę w skalistym zboczu wzgórza, która okazała się wejściem do niezwykle dobrze zachowanego grobowca.

Do kogo należał grobowiec?

Wstępne oceny sugerują, że budowla pochodzi z II wieku naszej ery, co oznacza, że ma około 1800 lat. Konstrukcję zidentyfikowano jako grobowiec kopułowy - rodzaj miejsca pochówku charakteryzującej się zaokrąglonym lub sklepionym dachem nad komorą grobową. Była to popularna forma grobowców w kulturze rzymskiej, bizantyjskiej i islamskiej, wymagająca dużych umiejętności architektonicznych i zarezerwowana dla bardzo wpływowych osób. Według archeologów szczegóły grobowca sugerują, że prawdopodobnie należał do znanej lub wysoko postawionej rodziny z okresu rzymskiego. Ten rodzaj grobowca nie został jeszcze udokumentowany w tej części Turcji.

Wnętrze grobowca Ali Gazel/Anadolu Agency materiał zewnętrzny

Co odkryto w środku?

Kompleks grobowca wydaje się zawierać co najmniej pięć oddzielnych pomieszczeń, przy czym udokumentowana komora jest najbardziej imponująca pod względem architektonicznym. Wejście zdobią po obu stronach łukowate nisze, połączone smukłymi kolumnami.

Wewnątrz komory naukowcy zidentyfikowali dekoracyjne płaskorzeźby, z których część uległa zniszczeniu w wyniku upływu czasu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest seria motywów przedstawiających głowy dzikich kóz umieszczonych w jednej z łukowatych przestrzeni grobowych. Według wstępnych hipotez miały symbolizować wieczność i życie pozagrobowe w starożytnych systemach wierzeń regionu Anatolii. W kontekście pogrzebowym motywy kóz mogły oznaczać ochronę zmarłego lub odrodzenie ducha.

Początek badań

Po zakończeniu procesu rejestracji odkrycia w Zarządzie Regionalnej Rady Ochrony Aktywów Kulturalnych, archeolodzy chcą przeprowadzić dalsze badania, sporządzić dokumentację i podjąć środki ochronne, aby zachować zabytek dla przyszłych pokoleń.

W miarę prowadzenia dalszych badań grobowiec może dostarczyć nowych informacji na temat zwyczajów pogrzebowych, tradycji artystycznych i życia codziennego społeczności z okresu rzymskiego.

