Wielkie odkrycie w Egipcie. Nigdy wcześniej nie znaleziono tego w mumii

W skrócie Na terenie starożytnego miasta Oksyrynchos w Egipcie doszło do unikatowego odkrycia.

Zidentyfikowana mumia miała umieszczony na brzuchu papirus z fragmentami słynnego tekstu literackiego.

Odkryty papirus jest według badaczy pierwszym takim przypadkiem w historii archeologii.

Badania archeologiczne w Oksyrynchos. Niesamowite odkrycie

Starożytne miasto Oksyrynchos (obecnie Al-Bahnasa) uznawane jest za jedno z najważniejszych miast grecko-rzymskiego Egiptu. Znajduje się tam ważne stanowisko archeologiczne, na którym odsłonięto m.in. kompleks grobowy. Teraz ponownie doszło tam do niesamowitego odkrycia.

Misja archeologiczna prowadzona przez Instytut Studiów Starożytnego Bliskiego Wschodu (IPOA) na Uniwersytecie w Barcelonie zidentyfikowała mumię z czasów rzymskich, która zawierała bardzo nietypowy element.

Ciało złożone w liczącym ok. 1600 lat grobowcu 65 w sektorze 22 miało umieszczony na brzuchu papirus - okazało się, że to fragment słynnego eposu Homera. To pierwszy taki przypadek w historii.

Cenne znalezisko. Pierwszy przypadek w historii archeologii

Badania wykazały, że podczas rytuału balsamowania ta właśnie mumia została wyposażona w papirus, na którym znajdował się słynny tekst - fragment "Iliady" Homera. Ten epos to jeden z najstarszych zachowanych zabytków literatury greckiej i europejskiej w ogóle.

Badania ujawniły tym samym pierwszy przypadek w historii archeologii, gdy tego rodzaju grecki tekst literacki został celowo włączony do procesu mumifikacji.

Papirus umieszczony na mumii to fragmenty słynnego eposu - "Iliady" Homera. Uniwersytet w Barcelonie materiały prasowe

Magia, rytuały i... Iliada. Unikatowe odkrycie w Egipcie

Choć podczas wcześniejszych badań w Oksyrynchos znajdowano już papirusy zapisane w języku greckim umieszczone w mumiach, to jednak wszystkie zawierały treści magiczne lub rytualne - nigdy wcześniej tekst literacki pokroju "Iliady" nie został znaleziony w tym kontekście.

- To nie pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy greckie papirusy, spakowane, zapieczętowane i włączone do procesu mumifikacji, ale do tej pory ich treść miała głównie charakter magiczny. Co więcej, warto zauważyć, że od końca XIX wieku w Oksyrynchos odkryto ogromną liczbę papirusów, w tym greckie teksty literackie o ogromnym znaczeniu, ale prawdziwą nowością jest znalezienie papirusu literackiego w kontekście pogrzebowym - powiedział prof. Ignasi-Xavier Adiego.

Fragmenty Iliady Homera włączone w proces mumifikacji

Papirus został niedawno przeanalizowany przez ekspertów, którzy zidentyfikowali umieszczone w mumii fragmenty "Iliady".

Badacze wyjaśnili, że to tekst pochodzący z II księgi tego eposu Homera, ze słynnego fragmentu wymieniającego siły greckie przed Troją - "jednego z najbardziej charakterystycznych tekstów literatury zachodniej".

- Misja archeologiczna Uniwersytetu w Barcelonie w Oksyrynchus rozpoczęła się w 1992 roku pod kierownictwem profesora Josepa Padró. Jest to jedna z hiszpańskich misji archeologicznych o najdłuższej i najbardziej spójnej trajektorii w Egipcie. Projekt Oksyrynchus, prowadzony przez IPOA, zakończył swoją ostatnią kampanię - realizowaną między listopadem 2025 a lutym 2026 roku - znaleziskami o wyjątkowym znaczeniu historycznym i archeologicznym - podkreśla uczelnia w komunikacie z 20 kwietnia br.

