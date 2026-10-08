Badania w Macedonii Północnej. Sensacyjne znalezisko

Archeolodzy w Macedonii Północnej dokonali fascynującego odkrycia. Podczas badań odsłonili nienaruszony pochówek człowieka, którego pozycję i znaczenie można dziś odczytać z wyposażenia grobu. Hełm, tarcza, miecz i włócznie dają do myślenia, ale na tym lista niezwykłych znalezisk się nie kończy.

W grobie znajdowały się też kosztowności - a wśród nich najciekawsze znalezisko, tajemniczy przedmiot wykonany ze złota. Co to takiego? Naukowcy wysuwają teorię, która sprawia, że ten grób staje się jeszcze bardziej wyjątkowy.

Odkrycie nad Jeziorem Ochrydzkim. Bogato wyposażony grób

Znalezisko pochodzi z nekropolii Rasnica w pobliżu Jeziora Ochrydzkiego. To wyjątkowo bogaty, liczący ok. 2600 lat pochówek, który może należeć do mężczyzny z lokalnej elity wojowników z VI wieku p.n.e. Są to na ten moment przypuszczenia bazujące na wyposażeniu grobu - analizy antropologiczne nie wykazały jeszcze płci, cech szczególnych, ani wieku zmarłego.

- Pochówek ten ma duże znaczenie, ponieważ dotyczy zmarłego, którego pochowano wraz z pełnym wyposażeniem wojskowym - hełmem z brązu, tarczą, włóczniami i mieczem - powiedział, otwiera się w nowym oknie przytaczany przez macedoński serwis sdk.mk dr Pero Arzanjliev, kurator-konsultant w Narodowym Muzeum Archeologicznym.

Oprócz tego, wraz z ciałem do grobu złożono naczynia wykonane z brązu, srebrną szpilę, paciorki z bursztynu oraz złoty pierścień. Zdaniem badaczy wszystko to wskazuje na bardzo wysoki status pochowanego tu człowieka.

Elitarne pochówki pełne kosztowności. Wśród nich złote maski pogrzebowe

Najciekawszym przedmiotem jest natomiast kilka fragmentów cienkiej złotej blaszki. Eksperci podejrzewają, że mogła ona pierwotnie zakrywać twarz zmarłego - prawdopodobnie pełniła funkcję maski pogrzebowej wykonanej z tego cennego kruszcu.

Teorii sprzyja nie tylko wygląd artefaktów, ale i fakt, że grób leży ok. 5 km od słynnej nekropolii Trebenista - miejsce to jest znane ze złotych masek pogrzebowych, broni, biżuterii i luksusowych przedmiotów umieszczanych w grobach.

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Złota blaszka z Rasnicy zostanie teraz szczegółowo przeanalizowana w laboratorium, co powinno przynieść dodatkowe informacje na temat rodzaju i przeznaczenia tego ciekawego obiektu.

Status i kontakty. Badania trwają

Wraz z kolejnym bogatym znaleziskiem, stanowisko archeologiczne Rasnica jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Wcześniej, w 2024 r. odnaleziono tam inny bogaty pochówek - monumentalny grób zawierający ponad 100 artefaktów. Wśród nich, podobnie jak w nowo odkrytym pochówku, znajdowały się liczne atrybuty wojownika. Ponadto wraz z ciałem do grobu złożono biżuterię oraz figurki z terakoty.

Łącznie odkrycia w Rasnicy sugerują obecność lokalnej potężnej i zamożnej arystokracji w rejonie Jeziora Ochrydzkiego, która utrzymywała bliskie kontakty handlowe i kulturowe ze społecznościami basenu Morza Śródziemnego i światem greckim.

Dalsze badania mogą przynieść więcej ustaleń na temat lokalnych elit, wpływów kulturowych i zwyczajów pogrzebowych w regionie.



