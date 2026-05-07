Sensacyjne odkrycie na Bałtyku. Fragmenty barki z czasów II wojny światowej

Bałtyk od lat skrywa ślady burzliwej historii Europy i czasem natura przypomina nam o wydarzeniach sprzed dekad. Tak stało się we wtorek na jednej z polskich plaż w Piaskach, gdzie morze odsłoniło fragmenty barki pochodzącej najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Znalezisko szybko wzbudziło zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i pasjonatów historii, a o całej sprawie poinformował profil Hello Mierzeja na Facebooku.

Zardzewiałe fragmenty ujawnione przez morze

Tego typu odkrycia nad naszym morzem nie należą do rzadkości. Przez lata w wodach Bałtyku zatapiano wraki statków, amunicję, a nawet broń chemiczną pozostawioną po wojnie. Wiele z tych obiektów do dziś spoczywa na dnie, będąc stopniowo niszczonych przez słoną wodę i upływ czasu. Szacuje się, że na mogą tam zalegać setki tysięcy ton materiałów wojennych. W samej Zatoce Gdańskiej spoczywa około 100 wraków.

Komentujący zwrócili uwagę, że część takich pozostałości może stanowić zagrożenie dla środowiska morskiego. Ten problem będzie tylko narastał, ponieważ metalowe elementy korodują, a zawarte w nich substancje mogą przedostawać się do otoczenia.

Odnaleziona konstrukcja została odsłonięta przez fale i ruch piasku. Takie sytuacje mają miejsce głównie po silnych sztormach albo zmianach poziomu wody, kiedy fragmenty dawnych statków, które przez dziesięciolecia były ukryte pod warstwą piasku, ponownie pojawiają się na powierzchni.

Paula Drechsler pisała w zeszłym roku w GeekWeek.pl o skarbach i tajemnicach odkrytych w Bałtyku. Niektóre z takich znalezisk trafiają później do muzeów morskich, gdzie są zabezpieczane i poddawane konserwacji. Dzięki temu można lepiej poznać historię regionu oraz zobaczyć autentyczne przedmioty wydobyte z dna morza. Specjaliści podkreślają jednak, że nie każde odkrycie jest bezpieczne. Niektóre wraki lub fragmenty wyposażenia mogą nadal zawierać niebezpieczne materiały wybuchowe.

Możliwe, że zardzewiałe fragmenty z plaży niedługo znów zostaną pochłonięte przez wodę i piasek. Przypływ już teraz powoli zatapia barkę, która za jakiś czas ponownie zniknie nam z oczu.

