Spis treści: Czym był LZ 127 Graf Zeppelin i jakie miał wymiary? Jakie rekordy ustanowił sterowiec Graf Zeppelin w latach 1928-1937? Dlaczego wycofano sterowce pasażerskie i jak skończył LZ 127 Graf Zeppelin? Jak wyglądają nowoczesne sterowce i dlaczego wracają do łask?

Czym był LZ 127 Graf Zeppelin i jakie miał wymiary?

LZ 127 Graf Zeppelin to szkieletowy sterowiec pasażerski, którego okres eksploatacji przypadał na lata 1928-1937. Jednostka została wyprodukowana przez niemieckie przedsiębiorstwo Luftschiffbau Zeppelin GmbH z Friedrichshafen. Jednostka została nazwana dla upamiętnienia Ferdinanda Grafa von Zeppelina - twórcy pierwszego szkieletowego sterowca.

LZ 127 Graf Zeppelin miał długość 236,6 metra i średnicę 30,5 metra. Z kolei masa własna wynosiła 58 ton. Gazem nośnym sterowca był wodór.

Jakie rekordy ustanowił sterowiec Graf Zeppelin w latach 1928-1937?

Graf Zeppelin to sterowiec, który wiele osób określa mianem "legendarnego". Jednostka ustanowiła wiele rekordów podczas swojej służby w latach 1928-1937. Prawdopodobnie najbardziej spektakularnym osiągnięciem jest przelot wokół kuli ziemskiej. Wyprawa odbyła się w terminie od 8 sierpnia do 29 sierpnia 1929 roku. Sterowiec pokonał wówczas ponad 34 tys. km w 21 dni.

Jakie jeszcze rekordy ustanowił sterowiec Graf Zeppelin? W momencie rozpoczęcia swojej służby w 1928 roku był największą tego typu jednostką na świecie. Ponadto, sterowiec odnotował pierwszy międzykontynentalny rejs komercyjny przez Atlantyk oraz pierwszy przelot nad Pacyfikiem bez międzylądowania.

Dlaczego wycofano sterowce pasażerskie i jak skończył LZ 127 Graf Zeppelin?

Wraz z rozwojem technologii lotniczych sterowce pasażerskie zaczęły być stopniowo wypierane przez szybsze i bezpieczniejsze samoloty. Jednym z najważniejszych zdarzeń mających wpływ na koniec wspomnianych statków powietrznych okazał się tragiczny wypadek z 6 maja 1937 roku. To właśnie wtedy największy ówczesny sterowiec pasażerski świata LZ 129 Hindenburg spłonął podczas lądowania. Zginęło 36 osób.

Co stało się z LZ 127 Graf Zeppelin? Jednostka zakończyła swoją służbę w 1937 roku. Początkowo przekształcono go w atrakcję turystyczną, jednak w 1940 roku, sterowiec został zezłomowany, a pozostałości po nim przetworzono na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.

Jak wyglądają nowoczesne sterowce i dlaczego wracają do łask?

Obecnie coraz częściej słyszy się o tym, że sterowce wracają do łask. Nowoczesne konstrukcje wyglądają jednak inaczej i są o wiele bezpieczniejsze od wykorzystywanych na początku dwudziestego wieku jednostek.

Pathfinder-1 zaprezentowany przez LTA Research w Dolinie Krzemowej LTA Research materiały prasowe

Przede wszystkim - często są to statki hybrydowe. Produkuje się je z lekkich kompozytów i wypełnia niepalnym helem. Ich kształt również jest nieco odmienny - często stosuje się wielokomorowe, spłaszczone kadłuby. Współcześni konstruktorzy podkreślają ich atuty, takie jak niska emisja dwutlenku węgla oraz możliwość długiego spędzania czasu w powietrzu.



