Nowa atrakcja w Polsce. Połączenie historii, technologii i zabawy

Województwo świętokrzyskie inwestuje w rozwój oferty turystycznej, oferując coraz więcej ciekawych miejsc do odwiedzenia. Region stawia na różnorodność: od tras rowerowych i wież widokowych przez wiekowe zamki oraz interaktywny Park Legend w Nowej Słupi po kolejne interesujące projekty. Już niedługo w Opatowie, "świętokrzyskim mieście skarbów" położonym na Wyżynie Sandomierskiej, otwarta zostanie nowość, która stanie się wyjątkową atrakcją dla całej rodziny.

W budynku dawnego więzienia w Opatowie, gdzie później znajdowały się lokale komunalne, od jakiegoś czasu powstaje bowiem nietuzinkowe miejsce. Obiekt przeszedł już metamorfozę, by wkrótce zaprosić odwiedzających w mury nowoczesnego Centrum Historii Templariuszy, które połączy historię, technologię i zabawę, wyróżniając się tematyką na tle innych tego typu jednostek w Polsce.

Templariusze w Polsce. Opatów z wyjątkową atrakcją

Templariusze, czyli średniowieczny katolicki zakon rycerski Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, funkcjonował od XII do XIV wieku. Początki zgromadzenia sięgają ol.1119 roku, powstało w Ziemi Świętej. Działalność zakonu owiana jest wieloma legendami, m.in. dotyczącymi skarbów templariuszy. W Opatowie tworzona jest ekspozycja na temat ogólnej historii zakonu - od wypraw krzyżowych po kasatę - oraz obecności templariuszy konkretnie na ziemi opatowskiej.

Wystawa w Centrum Historii Templariuszy obejmie nie tylko klasyczne eksponaty, będą wprowadzone także nowoczesne, multimedialne rozwiązania. W różnych placówkach w Polsce temat zakonu przewijał się niejednokrotnie, jednak burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski widzi potencjał nowej atrakcji głównie w tym, że w żadnym innym miejscu nie poświęcono historii templariuszy oraz sprawom związanym z tym zakonem tak dużej uwagi. "Opatów będzie pierwszy", podaje Radio Kielce.

- Historia templariuszy jest bardzo ciekawa i intrygująca. Poza tym nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ile różnych rozwiązań zawdzięczamy templariuszom, np. obrót bezgotówkowy. Chcemy te dokonania pokazać w centrum - przytacza radio wypowiedź burmistrza Opatowa.

Kiedy nastąpi otwarcie Centrum Historii Templariuszy w Opatowie?

Odwiedzający mogą już zacząć myśleć nad uwzględnieniem zwiedzania nowej atrakcji woj. świętokrzyskiego w okresie majówki. Centrum Historii Templariuszy przy ul. Słowackiego 1 w Opatowie otwarte zostanie bowiem 1 maja 2026 r., o czym informuje strona internetowa obiektu.

Rozwiń

Co jeszcze warto zobaczyć w Opatowie? Miasto słynie m.in. z rynku, Bramy Warszawskiej i Kolegiaty św. Marcina, a także podziemnej trasy turystycznej. Podziemia Opatowskie prowadzą przez wiekowe piwnice i składy miejskie, w których umieszczono ekspozycje. Wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie odbywają się o pełnych godzinach z przewodnikiem. Ceny biletów od maja do października wynoszą 25 zł za bilet normalny i 22 zł za wejściówkę ulgową, a poza sezonem jest to 22/17 zł, podaje Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News