Badania w Hadrianopolis. Odkrycie sprzed ponad 1700 lat

Hadrianopolis to pozostałości starożytnego miasta, które swoją nazwę zyskało od cesarza rzymskiego Hadriana. Miejsce znajduje się w rejonie dzisiejszego Eskipazar w regionie Morza Czarnego w Turcji. Miasto leżało na kluczowej trasie handlowej łączącej Morze Czarne, Morze Egejskie oraz centralną Anatolię.

Ze względu na stan zachowania oraz dawne znaczenie, to stanowisko archeologiczne jest cały czas badane. Teraz badacze ogłosili, że dokonano tam kolejnego wyjątkowego odkrycia. Archeolodzy zidentyfikowali pochówek typu pitos, który datowano na ponad 1700 lat. To wyjątkowe znalezisko, ponieważ nigdy wcześniej w tym regionie nie odnaleziono niczego podobnego.

Pochówek typu pitos. Unikat w regionie

Pitosy (gr. πίθος, pithos) to popularne w starożytności wyroby garncarskie, które miały kształt beczułek lub dzbanów i sięgały nawet 2 m wysokości. W naczyniach tych standardowo przechowywano żywność, jednak ogromne pitosy wykorzystywano także do grzebania zmarłych. Pochówek typu pitos to dawna forma pogrzebu, w której szczątki zmarłego składano wewnątrz takiego dużego ceramicznego naczynia, a następnie zakopywano je w ziemi.

Wykopaliska i prace restauracyjne w Hadrianopolis prowadzone są pod kierownictwem profesora Ersina Çelikbaşa, kierownika Katedry Archeologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Karabüku. Ekspert zauważył, że pochówki typu pitos nie były dotąd notowane podczas badań powierzchniowych ani wykopalisk prowadzonych w głębi lądu zachodniej części regionu Morza Czarnego. To sugeruje, że nowe znalezisko jest unikatowe na tym obszarze.

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W pitosie tkwiła moneta z czasów cesarza Probusa

W grobowcu, oprócz ludzkich szczątków, archeolodzy znaleźli inne dary grobowe. Wśród nich wymienić można siedem mniejszych naczyń ceramicznych, lampę oliwną, nóż i dwie kościane spinki do włosów. Badacze podają, iż spinki do włosów sugerują, że w miejscu tym pochowano kobietę. W naczyniu znajdowała się również moneta. Została ona wybita w czasie panowania rzymskiego cesarza Probusa (276-282 n.e.), co pozwoliło datować ten pochówek na III wiek n.e.

Wszystkie artefakty zostały skatalogowane do dalszych badań. Odkrycie pochówku typu pitos w Hadrianopolis jest istotne dla zrozumienia tradycji pochówku praktykowanych niegdyś w tym regionie. Dalsza analiza odkryć powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia dawnych zwyczajów.



