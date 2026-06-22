W skrócie Podczas ratowniczych wykopalisk w Chorwacji odkryto nietknięty późnorzymski sarkofag, którego pokrywa pozostała szczelnie zamknięta przez ponad 1500 lat.

Znalezisko ważące około 5 ton, datowane na IV-VI wiek, zostało wydobyte z historycznego centrum miasta, a proces wymagał udziału specjalistów z różnych dziedzin.

Wewnątrz sarkofagu znaleziono pozostałości, które mogą pomóc lepiej zrozumieć zwyczaje z dawnego rzymskiego Epidaurum.

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Unikatowe odkrycie w Chorwacji. Nietknięty sarkofag

Miasto Cavtat w Chorwacji, położone ok. 20 km na południowy wschód od Dubrownika, stało się miejscem unikatowego odkrycia.

Podczas ratowniczych wykopalisk archeologicznych na terenie, gdzie dawniej funkcjonowała grecka kolonia Epidauros, a później rzymskie miasto Epidaurum, natrafiono na późnorzymski sarkofag, który wyróżnia się niezwykłym stanem zachowania.

Zgodnie z ustaleniami badaczy, został on znaleziony dokładnie tam, gdzie go pierwotnie umieszczono, a jego pokrywa wciąż była szczelnie zamknięta i zabezpieczona zaprawą wapienną. Takie odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko.

Burzliwa historia, wiele przemian i ślady przeszłości

Cavtat, miasto wzniesione na pozostałościach rzymskiego Epidaurum, dziś umożliwia doświadczenie chorwackiej kultury, oferując spokojny odpoczynek z dala od tłumów. Dzięki badaniom obecnie wiadomo, jak miejsce wyglądało, nim przekształcono je w dzisiejsze Cavtat. Dawne rzymskie miasto posiadało regularną sieć ulic, forum, łaźnie, teatr oraz 24-kilometrowy akwedukt.

W VII wieku miejsce zostało zniszczone w wyniku najazdów. Rzymscy uchodźcy z Epidaurum uciekli na północ i założyli nową osadę (obecny Dubrownik). Dziś, dawne rzymskie Epidaurum, z którego wywodzą się założyciele Dubrownika, to archiwum historii cenne dla badaczy. Mimo upływu lat, wciąż odnajdywane są tam wyjątkowe znaleziska, takie jak odkryty teraz sarkofag.

Rzymski sarkofag o wadze ok. 5 ton wydobyty w Cavtat

Znalezisko datowane na IV-VI wiek znajdowało się około trzech metrów pod ziemią. Konstrukcja ważyła około 5 ton, dlatego jej wydobycie wymagało bardzo precyzyjnych i ostrożnych działań.

Cały proces eksploracji był bardzo złożony i angażował specjalistów z różnych dziedzin - archeologów, antropologów, konserwatorów i inżynierów. Szczególnie trudnym etapem było zdjęcie pokrywy i transport ciężkiego sarkofagu bez uszkodzenia jego struktury.

Odkrycie uznawane jest za bardzo rzadkie, ponieważ większość podobnych grobowców była w przeszłości plądrowana lub przemieszczana.

W tym przypadku sarkofag pozostawał szczelnie zamknięty i nienaruszony przez ponad 1500 lat, co daje badaczom unikatową możliwość poznania praktyk pogrzebowych, życia i wierzeń ludzi z późnego okresu Cesarstwa Rzymskiego.

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Zamknięty przez 1500 lat. Cenne odkrycie i szereg badań

Zbadano zawartość sarkofagu - w środku odkryto szczątki jednej osoby, choć są one słabo zachowane i wymagają szczegółowych badań laboratoryjnych, aby ustalić np. wiek czy płeć zmarłego. Oprócz kości znaleziono też inne materiały organiczne i elementy wyposażenia grobu, które mogą dostarczyć informacji o diecie, zdrowiu i rytuałach pogrzebowych.

Odkrycie ma duże znaczenie dla badań nad historią Epidaurum, ponieważ może pomóc lepiej zrozumieć ciągłość osadnictwa i zwyczajów pogrzebowych w okresie schyłku Cesarstwa Rzymskiego. Znalezisko jest bowiem datowane na okres wielkich przemian: przejścia od starożytności do wczesnego średniowiecza oraz rozwoju chrześcijaństwa.

Dalsze analizy laboratoryjne zawartości sarkofagu mają dostarczyć bardziej szczegółowych informacji, które zostaną później opublikowane i udostępnione szerszej publiczności.





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