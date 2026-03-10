Dolnośląskie zamki i pałace. Na sprzedaż trafiła unikatowa posiadłość

Woj. dolnośląskie pełne jest pałaców i zamków, które dziś stanowią atrakcje turystyczne, przyciągając miłośników historii, sztuki i tajemniczych zakamarków. Obok tych perełek stoją też popadające w ruinę zabytki, których lata świetności minęły. Budowle te wciąż czekają na cud, który ocali je przed całkowitym zniszczeniem. Wśród miejsc, które potrzebują ratunku, wyróżnia się obiekt w sercu Kotliny Kłodzkiej - Pałac w Gorzanowie w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Ten wiekowy zespół pałacowy, niegdyś siedziba rodu Herbersteinów, uchodzi za jeden z najokazalszych obiektów tego typu w Polsce. "Pałac w Gorzanowie to budynek o wybitnych wartościach artystycznych i historycznych, obiekt o oryginalnym układzie przestrzennym, niemającym analogii na Śląsku", podaje zabytek.pl. Dziś częściowo odrestaurowany pałac wciąż zachwyca rozmachem, zdobieniami i aurą dawnej świetności. Jednak mimo remontów i organizacji wydarzeń na terenie obiektu, wyjątkowy pałac teraz ponownie trafił na sprzedaż.

Wyjątkowa rezydencja. Pałac w Gorzanowie na licytacji komorniczej

Imponujący Pałac w Gorzanowie ma ponad 100 komnat, wypełniony jest dekoracjami ściennymi i freskami, otacza go park, jest tu też oficyna i zabudowania gospodarcze. Do obecnej formy pałac rozbudowano w latach 1653-1657 na zlecenie hr. Johanna Friedricha von Herbersteina. Wówczas też nadano obiektowi barokowy charakter. Pałac przez ok. 300 lat stanowił rodową siedzibę Herbersteinów. Kolejne modernizacje dodawały obiektowi zarówno komfortu, jak i monumentalnego charakteru. Jednak po II wojnie światowej pałac coraz bardziej niszczał.

W 2012 roku jego właścicielem została Fundacja Pałac Gorzanów, która rozpoczęła prace renowacyjne, ratując obiekt przed całkowitą ruiną. Przywrócono pierwotny wygląd sal, kaplicy, teatru dworskiego. Zaczęto organizować różnego rodzaju wydarzenia. Mimo zaangażowania wolontariuszy i postępów w naprawach pałac kilkukrotnie trafiał na licytacje komornicze. Do sprzedaży jednak nie doszło. Obecnie ponownie ogłoszono wystawienie na aukcję Pałacu w Gorzanowie.

Jeden z pokoi w Pałacu Gorzanów. Obiekt jest od lat sukcesywnie odnawiany. Edward Knapczyk, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0 Wikimedia Commons

Kup sobie pałac. Cena wywoławcza? 3 843 000 zł

Krajowa Rada Komornicza zamieściła ogłoszenie o kolejnej licytacji nieruchomości. Zespół pałacowy w Gorzanowie został wystawiony na aukcję, której finał będzie miał miejsce 10 kwietnia 2026 r. Suma oszacowania opiewa na ponad 5 mln zł. Cena wywoławcza za kompleks została ustalona na 3 843 000 zł.

"Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Gorzanów ul. Podzamcze 8, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, obręb Gorzanów. Działki oznaczone ewidencyjne numerami: 469/1, 469/2 o łącznej powierzchni: 6,6704 HA. Nieruchomość zabudowana zespołem pałacowo-parkowym, który w granicach murów obwodowych został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, pod nr. A/5837 jako dobro kultury", brzmi opis licytacji komorniczej.

Osoby zainteresowane licytacją mogą wcześniej obejrzeć Pałac w Gorzanowie. Daty oględzin ustalono na 26.03.2026 - 09.04.2026 w godzinach od 8:00 do 15:00. Kompleks znajduje się pod adresem ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów.

