Obecne wykopaliska są bezpośrednim efektem tragicznego pożaru katedry z 2019 roku. Podczas prac związanych z odbudową świątyni oraz planowaną modernizacją placu przed Notre Dame, archeolodzy otrzymali wyjątkową okazję zbadania terenu, który przez stulecia pozostawał ukryty pod zabudową. Francuskie media już teraz określają przedsięwzięcie mianem "wykopalisk stulecia", a badacze podkreślają, że podobna szansa może nie powtórzyć się przez wiele kolejnych pokoleń.

Moneta Konstantyna i tajemnicze inskrypcje

Wśród setek odnalezionych artefaktów szczególne zainteresowanie wzbudziła moneta z IV wieku przedstawiająca cesarza Konstantyna I Wielkiego. Odkryto także fragmenty średniowiecznych naczyń pokrytych zagadkowymi czerwonymi znakami. Naukowcy nie potrafią jeszcze odczytać ich znaczenia, co sprawia, że znalezisko porównywane jest do historycznej łamigłówki rodem z "Kodu Leonarda da Vinci".

Rozwiń

Śmieci okazały się skarbem

Pod kolejnymi warstwami gruntu archeolodzy odkryli też piwnice średniowiecznych domów, jeszcze głębiej natrafili na magazyny zbożowe z czasów Merowingów i Karolingów, a poniżej odnaleźli pozostałości gęsto zabudowanej rzymskiej dzielnicy. W zaledwie czterech metrach ziemi zapisane zostało niemal 2000 lat historii miasta!

Paradoksalnie jedne z najcenniejszych znalezisk pochodzą z... dawnych latryn i wysypisk śmieci. To właśnie tam archeolodzy odnaleźli niemal kompletne dzbany, kubki, talerze oraz kości zwierząt. Miękkie warstwy organicznych odpadów przez stulecia chroniły przedmioty przed uszkodzeniem, dzięki czemu zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie.

Badacze liczą, że uda się zejść jeszcze głębiej i dotrzeć do śladów Galów, którzy zamieszkiwali te tereny przed przybyciem Rzymian. Tymczasem miasto przygotowuje przebudowę placu przed katedrą, do 2028 roku ma powstać tam zielona przestrzeń z nowymi drzewami i systemem chłodzenia powierzchni podczas upalnych dni.





Rozmowa kwalifikacyjna, którą prowadzi… awatar oparty na sztucznej inteligencji © 2026 Associated Press