Zaawansowana starożytna kultura. Szybki rozwój i nagły zanik

Rozwijająca się ok. 4600 lat temu kultura Shijiahe była skupiona w środkowej części doliny rzeki Jangcy w Chinach. Wyróżniała się rozległymi, ufortyfikowanymi osadami, pałacami, wysoko rozwiniętym rolnictwem oraz specjalistycznym rzemiosłem, do którego należały unikatowe wyroby z jadeitu i ceramiki. Rozwój postępował na tyle, że niektórzy badacze sugerują, iż tereny Shijiahe można uważać za starożytne państwo z uwagi na zaawansowaną strukturę społeczno-polityczną.

Mimo znacznego rozkwitu ta społeczność Azji zaczęła stopniowo zanikać. Przez długi czas naukowcy snuli przypuszczenia na temat możliwych przyczyn tego upadku. Najnowsze badania przyniosły przełom - naukowcy poinformowali, że najprawdopodobniej udało im się rozwiązać tę tajemnicę.

Badacze rozwiązali zagadkę upadku kultury Shijiahe

Nowe badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Oksfordzkiego we współpracy z Chińskim Uniwersytetem Nauk o Ziemi w Wuhan. Naukowcy odtworzyli tysiąc lat historii opadów w dolinie Jangcy, analizując stalagmit z jaskini Heshang, co pozwoliło poznać warunki środowiskowe obejmujące ok. tysiącletni okres, w tym czas rozkwitu i upadku cywilizacji Shijiahe (ok. 2500-2000 p.n.e.).

Badacze odnotowali kilka fazę niskich opadów i dwa okresy wysokich opadów, przekraczających 1000 mm rocznie, które trwały przez około 80 i 140 lat. Naukowcy zauważyli, że fazom charakteryzującym się wyższą wilgotnością towarzyszyły intensywne powodzie i tworzenie się obszarów podmokłych.

Shijiahe. Starożytna kultura z doliny rzeki Jangcy

Porównanie danych klimatycznych z archeologicznymi wskazało, że te ekstremalne warunki pogodowe silnie wpłynęły na lokalne społeczeństwa. Wyniki badań opublikowane na łamach "National Science Reviews" sugerują, że to właśnie starożytne powodzie w dolinie Jangcy doprowadziły do zaniku kultury Shijiahe. Ludzie zmuszeni byli porzucać swoje osady i szukać nowego schronienia. Badanie podkreśla rolę klimatu w kształtowaniu historii ludzkich społeczności oraz daje kontekst dla zrozumienia wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi także dzisiaj.

- To nie tylko odzwierciedla ograniczoną zdolność adaptacyjną starożytnych społeczeństw, ale także podkreśla kluczowe znaczenie współczesnej infrastruktury zarządzania wodą, innowacji w rolnictwie i systemów zarządzania w łagodzeniu zagrożeń klimatycznych i zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Skuteczne zarządzanie tymi ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi stanie się zatem kluczowym wyzwaniem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego w zmieniającym się świecie - powiedział dr Jin Liao z Chińskiego Uniwersytetu Nauk o Ziemi w Wuhan.

