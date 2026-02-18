Zagadkowe znaki wyryte w skale. Nowe odkrycie w Ameryce Południowej
Na terenie stanu Monagas w Wenezueli odkryto skałę pokrytą zagadkowymi znakami. Petroglify, których wiek szacuje się nawet na 8000 lat, uznano za jeden z najstarszych tego typu śladów w Wenezueli. W planach są szeroko zakrojone badania, które mogą pomóc dowiedzieć się więcej o tym, kto wyrył te znaki.
Odkrycie w Wenezueli. Skała pokryta petroglifami
W stanie Monagas w Wenezueli (Ameryka Południowa), w rejonie Quebrada Seca, doszło do odkrycia głazu pokrytego petroglifami. W skale wyryto spirale i koncentryczne kręgi, a także figury antropomorficzne.
Znalezisko jest o tyle wyjątkowe, że uznano je za jeden z najstarszych dowodów sztuki naskalnej, jaki kiedykolwiek zidentyfikowana na terenie Wenezueli. Petroglify te mogą mieć nawet 8000 lat.
Petroglify sprzed nawet 8 tys. lat. Co symbolizują?
Burmistrz Daniel Monteverde potwierdził odkrycie wraz z komisją Narodowego Instytutu Ziemi. Oceniono, że wyryte w skale rysunki mogą liczyć od ok. 4 tys. do nawet 8 tys. lat. Historyk Luis Peñalver, podkreślił, że to odkrycie jest kamieniem milowym dla stanu Monagas, ponieważ nie tylko potwierdza obecność dawnej sztuki naskalnej, ale także plasuje nowe znalezisko jako jeden z najstarszych takich zapisów w Wenezueli.
Petroglify z Monagas prawdopodobnie odzwierciedlają kosmogonię ludów zamieszkujących dawniej ten region. Badacze sugerują, że to symboliczny przekaz dotyczący wierzeń związanych ze słońcem, cyklem wodnym i duchami przodków. Według Peñalvera niektóre teorie łączą petroglify, które dobrze widać z dużej odległości, ze znakami wskazującymi migrującym grupom drogę. Mogły to być też pradawne granice terytorialne, miejsca zgromadzeń, pochówków czy rytuałów. Badania odkrycia z Quebrada Seca może rzucić nowe światło na te teorie.
Wyjątkowy zabytek Wenezueli. Potrzebne dalsze badania
Badacze wskazują na pilną potrzebę przeprowadzenie jak najdokładniejszych badań terenowych w rejonie odkrycia. Sztuka naskalna może bowiem ulegać zniszczeniu pod wpływem czasu, czynników naturalnych lub społecznych, co jest już widoczne w niektórych miejscach w Wenezueli. Władze rozpoczęły procedury, które mają na celu zabezpieczenie obszaru nowego znaleziska.
Planowane jest też nawiązanie współpracy z Instytutem Dziedzictwa Kulturowego w celu przeprowadzenia badań naukowych oraz wytyczenia trasy archeologicznej, która pozwoli na zrównoważone wykorzystanie turystyczne miejsc odkrycia, przy jednoczesnym poszanowaniu integralności zabytku.
Prace terenowe, które zostaną przeprowadzone w Monagas, pozwolą na sporządzenie systematycznego opracowania dotyczącego wyjątkowego zabytku.