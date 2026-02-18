Odkrycie w Wenezueli. Skała pokryta petroglifami

W stanie Monagas w Wenezueli (Ameryka Południowa), w rejonie Quebrada Seca, doszło do odkrycia głazu pokrytego petroglifami. W skale wyryto spirale i koncentryczne kręgi, a także figury antropomorficzne.

Znalezisko jest o tyle wyjątkowe, że uznano je za jeden z najstarszych dowodów sztuki naskalnej, jaki kiedykolwiek zidentyfikowana na terenie Wenezueli. Petroglify te mogą mieć nawet 8000 lat.

Petroglify sprzed nawet 8 tys. lat. Co symbolizują?

Burmistrz Daniel Monteverde potwierdził odkrycie wraz z komisją Narodowego Instytutu Ziemi. Oceniono, że wyryte w skale rysunki mogą liczyć od ok. 4 tys. do nawet 8 tys. lat. Historyk Luis Peñalver, podkreślił, że to odkrycie jest kamieniem milowym dla stanu Monagas, ponieważ nie tylko potwierdza obecność dawnej sztuki naskalnej, ale także plasuje nowe znalezisko jako jeden z najstarszych takich zapisów w Wenezueli.

Petroglify z Monagas prawdopodobnie odzwierciedlają kosmogonię ludów zamieszkujących dawniej ten region. Badacze sugerują, że to symboliczny przekaz dotyczący wierzeń związanych ze słońcem, cyklem wodnym i duchami przodków. Według Peñalvera niektóre teorie łączą petroglify, które dobrze widać z dużej odległości, ze znakami wskazującymi migrującym grupom drogę. Mogły to być też pradawne granice terytorialne, miejsca zgromadzeń, pochówków czy rytuałów. Badania odkrycia z Quebrada Seca może rzucić nowe światło na te teorie.

Rozwiń

Wyjątkowy zabytek Wenezueli. Potrzebne dalsze badania

Badacze wskazują na pilną potrzebę przeprowadzenie jak najdokładniejszych badań terenowych w rejonie odkrycia. Sztuka naskalna może bowiem ulegać zniszczeniu pod wpływem czasu, czynników naturalnych lub społecznych, co jest już widoczne w niektórych miejscach w Wenezueli. Władze rozpoczęły procedury, które mają na celu zabezpieczenie obszaru nowego znaleziska.

Planowane jest też nawiązanie współpracy z Instytutem Dziedzictwa Kulturowego w celu przeprowadzenia badań naukowych oraz wytyczenia trasy archeologicznej, która pozwoli na zrównoważone wykorzystanie turystyczne miejsc odkrycia, przy jednoczesnym poszanowaniu integralności zabytku.

Prace terenowe, które zostaną przeprowadzone w Monagas, pozwolą na sporządzenie systematycznego opracowania dotyczącego wyjątkowego zabytku.

"Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w Trójmieście Polsat News