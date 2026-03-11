Zaginione zapiski uczonego odnalezione. Karta Palimpsestu Archimedesa

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Palimpsest Archimedesa, kolekcja zapisków greckiego geniusza oraz innych starożytnych tekstów, od lat wzbudza zainteresowanie naukowców. Teraz badacz z Francji odkrył jedną z zaginionych kart z zapiskami uczonego. Częściowo odkodowano zapiski, planowane są też próby odczytania ukrytych fragmentów z całego manuskryptu.

Archimedes - starszy mężczyzna z brodą przy stole z księgami, globusem i rękopisem. Obok karta z Palimpsetu.
Odkryto zaginione zapiski greckiego uczonego. Karta z Palimpsetu Archimedesa była zaginiona przez kilkadziesiąt lat.Domenico Fetti - http://archimedes2.mpiwg-berlin.mpg.de/archimedes_templates/popup.htm, Domena publiczna, https://creativecommons.org/public-domain/ materiały prasowe CNRSWikimedia Commons

Badacz odkrył zapiski greckiego uczonego. Część Palimpsetu Archimedesa

Archimedes to jeden z najwybitniejszych starożytnych matematyków, fizyków i inżynierów. Grecki uczony pozostawił po sobie wiele osiągnięć naukowych i wynalazków, w tym prawo Archimedesa, przenośnik śrubowy i zegar wodny, a także machiny wojenne wykorzystywane podczas obrony Syrakuz przed legionami rzymskimi dowodzonymi przez Marka Klaudiusza Marcellusa w czasie II wojny punickiej.

Ważnym świadectwem jego dokonań jest Palimpsest Archimedesa, manuskrypt z X wieku, w którym znajdują się unikalne zapiski greckiego uczonego. Niestety część tekstu wymazano w średniowieczu, a w czasie wielokrotnej zmiany właścicieli trzy karty cennych zapisków zaginęły. Dzięki innowacyjnym metodom odkodowano część treści, a karta numer 123 została teraz odnaleziona w Muzeum Sztuk Pięknych w Blois we Francji przez Victora Gysembergha, badacza z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).

Zobacz również:

Kopia Almagestu z adnotacjami Galileusza odkryta w Centralnej Bibliotece Narodowej we Florencji
Historia

Odnalazł kopię XVI-wiecznego podręcznika astronomii należącego do Galileusza

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Zaginiona karta z Palimpsetu Archimedesa odnaleziona

Zapiski z Palimpsetu Archimedesa częściowo wymazano w średniowieczu, aby ponownie wykorzystać kosztowny pergamin. Była to niegdyś powszechna praktyka. Przechowywany kolejno w Jerozolimie i Konstantynopolu Palimpset został sfotografowany w 1906 roku przez Johana Ludviga Heiberga, zanim trafił do prywatnej kolekcji - obecnie przechowywany jest w Walters Art Museum w Baltimore.

Ważne ustalenia na temat księgi przyniosło zastosowanie współczesnego obrazowania wielospektralnego - to zaawansowana technika rejestracji obrazu, która poza światłem widzialnym przechwytuje promieniowanie w kilku-kilkunastu wybranych pasmach, m.in. podczerwieni czy ultrafiolecie. Tym sposobem odkryto ukryte teksty Archimedesa (część znanych zapisków i nowości, w tym dzieło "O metodzie" oraz nieznane fragmenty traktatu "Stomachion") oraz inne fragmenty literackie i filozoficzne ze starożytności.

Jednak zanim doszło do tych badań, w wyniku wielokrotnej zmiany właścicieli Palimpsetu, kilka kart zaginęło. Teraz odnaleziono jedną z nich. Porównanie karty numer 123 z fotografiami Heiberga z Królewskiej Biblioteki Duńskiej potwierdziło jej autentyczność.

Naukowe rozważania Archimedesa ukryte pod modlitwami

Jedna strona odkrytej teraz karty zawiera naniesione w późniejszych czasach modlitwy, które częściowo zakrywają diagramy geometryczne i fragment traktatu Archimedesa "O kuli i cylindrze". Druga strona zawiera iluminację z XX wieku przedstawiającą proroka Daniela, pod którą starożytny tekst pozostaje obecnie niemożliwy do odczytania.

Badacze planują ponownie użyć obrazowania multispektralnego i analiz fluorescencji rentgenowskiej, aby ujawnić ukryte zapiski.

Odkrycie to wzbudziło ponowne zainteresowanie pełną analizą Palimpsestu Archimedesa przy użyciu nowoczesnych technik, by odsłonić dotąd nieczytelne fragmenty i przeprowadzić nową interpretację cennych danych zawartych w księdze.

Zobacz również:

To nie fragment podłogi, ale gra planszowa. AI rozszyfrowała jej zasady
Historia

AI rozszyfrowało grę planszową sprzed 1500 lat

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak
Makabryczna wystawa przyciąga tłumy zwiedzających. Jej bohaterami są… seryjni mordercy© 2026 Associated Press

Najnowsze