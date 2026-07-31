Niespodziewane odkrycie na dnie Bałtyku

Po blisko 85 latach wrak niemieckiego okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej został odnaleziony na dnie Bałtyku. Jednym z poszukiwaczy, którzy przyczynili się do odnalezienia U-583, jest Piotr Wytykowski, który od lat mieszka w USA.

- Poszukiwaniom wraków zawsze towarzyszą emocje. Gdy na ekranie sonaru pojawia się wrak, a jego kształt przypomina poszukiwany przez nas okręt podwodny, ma dokładnie takie wymiary jak U-Boot, którego szukamy, i znajduje się w obszarze naszych poszukiwań, wiemy, że odnaleźliśmy to, czego szukaliśmy - tłumaczy Piotr Wytykowski, prezes Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe.

Stowarzyszenie Wyprawy Wrakowe od lat bada m.in. polskie, amerykańskie i brytyjskie archiwa. Jednym z największych odkryć grupy jest wrak niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak, który został odnaleziony 22 września 2014 roku.

Tym razem droga do odkrycia U-583 była długa i zawiła. Długo analizowano archiwa i wojenne dokumenty, aby w końcu wypuścić się na Bałtyk. Ekspedycje przyniosły oczekiwany rezultat.

Bałtycka kapsuła czasu otwarta. Wrak zaginionego U-Boota odnaleziony dzięki zaawansowanej technologii sonarowej

- Wrak zachował się w wyjątkowo dobrym stanie na dnie morskim, rozwiązując trwającą niemal 85 lat morską zagadkę dotyczącą jego dokładnej lokalizacji, która wcześniej była błędnie podawana - mówi Jan Śliwiński, mieszkający w Gdyni hydrograf, a przy okazji jeden z członków ekipy, która odnalazła U-583.

Rozwiń

Aby odnaleźć wrak, wykorzystano zaawansowany sonar wielowiązkowy oraz nowoczesny sprzęt. Był on niezbędny do precyzyjnego zlokalizowania jednostki. Wstępne skany wykonane na miejscu ukazały w dużej mierze nienaruszony kadłub zewnętrzny okrętu.

- Wraki spoczywające w głębokich, ciemnych i zimnych wodach Bałtyku są zazwyczaj znacznie lepiej zachowane niż te zalegające na dnie oceanów, co wynika z unikalnego połączenia niskiego poziomu tlenu, niższego zasolenia i braku światła. Podczas gdy otwarty ocean jest środowiskiem dynamicznym i silnie korozyjnym, głębokie baseny Bałtyku działają niemal jak podwodne kapsuły czasu - tłumaczy Śliwiński

Rozwiń

Badacze odnaleźli wrak, który przez dekady spoczywał w morskiej otchłani. Jaka jest jego krótka historia?

Okręt U-583 zwodowano 14 sierpnia 1941 roku i był wykorzystywany głównie do celów szkoleniowych na Bałtyku w 5. Flotylli U-Bootów. 15 listopada 1941 roku zatonął w wyniku kolizji z niemieckim okrętem podwodnym U-153. W katastrofie zginęło wszystkich 45 członków załogi.



