W skrócie Zamek Książ w Wałbrzychu jest trzecim co do wielkości zamków w Polsce i jednym z najpopularniejszych na Dolnym Śląsku.

Podpisano umowę o rewaloryzacji za ponad 32 miliony złotych, z czego ponad 21 milionów złotych pochodzi z unijnych funduszy.

Zakres prac obejmuje m.in. odnowienie barokowych sal, nowe aranżacje części obiektu oraz powstanie stałej wystawy w buduarze księżnej Daisy.

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Jeden z największych zamków w Polsce. Książ zachwyca

Zamek Książ w Wałbrzychu to jeden z największych zamków w Polsce - a także jedna z najpopularniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Historia założenia sięga XIII wieku i wiąże się z wieloma znanymi osobistościami, ważnymi wydarzeniami, jak i z tajemnicami II wojny światowej.

Budowla licząca ponad 400 pomieszczeń i ponad 16 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej to dziś wielka atrakcja, którą co roku odwiedzają setki tysięcy turystów. Przez lata zamek był przebudowywany i rozbudowywany, po wojnie zniszczony i plądrowany, aż przyszedł czas na zaopiekowanie się zabytkiem i jego stopniową, długotrwałą renowację. Teraz ogłoszono kolejny jej etap.

Milionowa inwestycja pomoże przywrócić zamkowi dawny blask

Na stronach rządowych 11 czerwca 2026 r. pojawiła się informacja o podpisaniu umowy na rewaloryzację za ponad 32 mln zł. Na realizację projektu pod nazwą "Perła na szlaku śląskiego baroku: rewaloryzacja Zamku Książ oraz otoczenia parkowego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego" przyznano unijne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - wynosi ono ponad 21 mln zł.

Zamek Książ przyciąga tłumy turystów z Polski i innych zakątków świata. Wkrótce będzie tu jeszcze piękniej. 123RF/PICSEL

Odnowione mają zostać zabytkowe sale Zamku Książ, prace mają objąć także park. Ponadto w buduarze księżnej Daisy powstanie nowa wystawa. Projekt obejmuje również nowoczesne windy, która mają ułatwić zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami.

- Obecnie niektóre wnętrza i przestrzenie są całkowicie zamknięte dla odwiedzających z powodu bardzo złego stanu technicznego. Z kolei inne sale straciły swój dawny, oryginalny charakter przez burzliwą historię obiektu. Projekt ma to zmienić i przywrócić zamkowi jego historyczne piękno - podaje feniks.gov.pl.

Remont i nowe aranżacje. Zamek Książ będzie jeszcze piękniejszy

Remont obejmie m.in. barokowe sale i schody prowadzące na Taras Orzechowy. Amfilada wychodząca z Salonu Włoskiego, weranda oraz Taras Zachodni przy Sali Krzywej zostaną zaaranżowane od nowa. Zabytkowa stolarka okienna przy Czarnym Dziedzińcu zostanie odrestaurowana.

Wielką atrakcją stanie się buduar Daisy, w którym powstanie zupełnie nowa wystawa stała

- Wszystkie te działania sprawią, że Zamek Książ stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i fascynującym dla turystów. Dzięki połączeniu prac konserwatorskich z nowoczesnymi rozwiązaniami, ta dolnośląska perła baroku nie tylko uratuje swoją cenną architekturę, ale też otworzy zupełnie nowe możliwości zwiedzania dla każdego gościa. To ogromny krok w stronę rozwoju turystyki w całym regionie wałbrzyskim - czytamy w komunikacie.





Czy uda się odtworzyć ogrody na zamku Książ? Polsat News Polsat News