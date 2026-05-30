Zamek nad Odrą będzie jeszcze piękniejszy. Ruszyła wielka modernizacja

Zamkowe dziedzińce do modernizacji. Ruszyły prace

Zamek Książąt Pomorskich to renesansowa budowla położona na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie, nad Odrą. Dziś obiekt pełni funkcję ważnego centrum kultury i stanowi wielką atrakcję turystyczną.

Już w XIV wieku rozpoczęto budowę murowanej warowni, w kolejnych stuleciach założenie to było rozbudowywane i przebudowywane, aż w XVI wieku zamkowi został nadany styl renesansowy. Długo był on siedzibą dynastii Gryfitów - książąt pomorskich. Późniejsze losy zamku miały bardzo burzliwy charakter, doszło do dużych zniszczeń. Odbudową zajęto się w latach 50. ubiegłego wieku, trwała ona długo, ale zamkowi przywrócono w dużej mierze formę nawiązującą do stanu z XVI wieku.

Na zamku wciąż prowadzone są remonty i prace konserwatorskie. Obecnie ruszyły kolejne prace - tym razem chodzi o modernizację dziedzińców.

Prace na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Czy remont przeszkodzi turystom?

W poniedziałek 25 maja wykonawca przejął plac budowy. Inwestycja obejmie oba dziedzińce - Duży i Menniczy. Zaplanowano wymianę nawierzchni z wykorzystaniem starej kostki, modernizację i zadaszenie sceny oraz remont bram wjazdowych od strony Kuśnierskiej i Korsarzy. Odnowione zostaną też piwnice w zachodnim skrzydle, a w Wieży Zegarowej powstanie winda ułatwiająca dostęp.

Wartość projektu wynosi ponad 36 mln zł, z czego 25 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Prace modernizacyjne dziedzińców zamkowych potrwają przez ok. 2 lata. Czy w tym czasie obiekt będzie można zwiedzać?

- Zamek będzie funkcjonował i oferował bogaty program wydarzeń. Dziedzińce będą wyłączone, ale dostęp do zamkowych galerii, Sali Bogusława X, Sali Konferencyjnej, Kina Zamek, Teatru Piwnica przy Krypcie oraz innych przestrzeni zapewniony jest od strony niedawno otwartych tarasów - od ul. Korsarzy i ul. Kuśnierskiej - czytamy w komunikacie na stronie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ponadto nie będzie problemów z oglądaniem słynnego barokowego zegara zamkowego, który bardzo dobrze widać z Tarasu Książęcego mieszczącego się na dachu Skrzydła Północnego.

Plenerowe imprezy będą natomiast organizowane na tarasach ulokowanych u podnóża warowni: Północnym, Wschodnim oraz Południowym. Wszystkie te tarasy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Jak i kiedy zwiedzać renesansowy zamek w Szczecinie?

Zamek pozostaje jednym z najważniejszych zabytków Szczecina i ważnym ośrodkiem życia kulturalnego regionu. Obiekt znajduje się przy ul. Korsarzy 34, zaledwie kilkaset metrów od brzegu rzeki.

Zamek można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem, obiekt podzielony jest na kilka stref, gdzie m.in. prezentowane są wystawy stałe i czasowe.

Szczegóły na temat biletów wstępu na poszczególne części warowni oraz godzin otwarcia atrakcji znaleźć można na oficjalnej stronie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.





