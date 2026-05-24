Zamek w Rytrze odzyskuje blask. Postęp w pracach

Malowniczo położone ruiny średniowiecznego zamku w Rytrze w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim rokrocznie przyciągają dziesiątki tysięcy odwiedzających. W tej chwili obiekt jest jednak zamknięty dla zwiedzających, a to ze względu na jego trwającą odbudowę.

Ten projekt ma na celu odtworzenie historycznego wyglądu zamku i jeszcze większe uatrakcyjnienie obiektu dla gości. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące postępy w pracach oraz informacje o tym, kiedy planowane jest ponowne udostępnienie tej małopolskiej atrakcji.

Zamek w Rytrze już tak nie wygląda. Dzięki prowadzonym tam pracom zabytek pięknieje.

Popularna atrakcja turystyczna na południu Polski. Będzie jeszcze piękniej

Zamek na wzgórzu koło wsi Rytro powstał najpewniej na przełomie XIII i XIV wieku. Królewski Rytter był wspomniany w przywileju Władysława Łokietka z 1312 roku, przez wiele lat należał do wpływowych dzierżawców, a w XV w. pełnił także rolę siedziby starostów sądeckich. W XVII wieku zaczął podupadać. Według lokalnych przekazów został zniszczony w 1657 roku podczas najazdu księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, który rok wcześniej zawarł porozumienie ze Szwedami dotyczące rozbioru Rzeczypospolitej. Z zamku w Rytrze przetrwały jedynie ruiny wieży oraz fragmenty murów.

O malowniczo położone na prawym brzegu Popradu założenie z czasem zadbano, a zwiedzający chętnie przyjeżdżali je oglądać. Teraz warownia ma stać się jeszcze większą atrakcją. Zamek w Rytrze jest bowiem od 2025 r. poddawany częściowej rekonstrukcji.

Odbudowano i nadbudowano już mury oraz główną basztę do jej pierwotnej wysokości, a obecnie montowana jest na niej drewniana konstrukcja dachu. Nową odsłonę zyska także brama wjazdowa, zamontowane zostanie również oświetlenie. "Wtedy on nabierze takiego kształtu, jaki mniej więcej był, oczywiście bez części mieszkalnej", cytuje RDN wójta gminy Rytro, Jana Kotarbę. Ze względu na bezpieczeństwo i intensywny przebieg robót, obiekt jest tymczasowo zamknięty dla zwiedzających. Jak obecnie wygląda ta małopolska twierdza?

Odbudowa Zamku w Rytrze. Kiedy turyści będą mogli oglądać warownię?

Czas na zakończenie prac wykonawca ma do końca 2026 r., jednak wszystko wskazuje na to, że zwiedzający będą mogli oglądać odnowioną warownię nieco szybciej.

- Trwa szeroko zakrojona rekonstrukcja baszty, bramy i mostu zwodzonego, a prace mają zakończyć się kilka miesięcy przed terminem. Dzięki temu turyści będą mogli odwiedzić to miejsce jeszcze tej jesieni - pisze na Facebooku "Dolina Popradu" i pokazuje nagranie, na którym widać obecny stan prac.

- Celem prac jest zachowanie historycznego charakteru obiektu, jak i poprawa jego funkcjonalności oraz atrakcyjności turystycznej - zaznacza Gmina Rytro.

Planowane jest także utworzenie nowego punktu widokowego, z którego będzie można podziwiać panoramę Doliny Popradu i Beskidu Sądeckiego.

O ponownym udostępnieniu wyremontowanej twierdzy gmina poinformuje w osobnym komunikacie, gdy już będzie znana dokładnie data otwarcia atrakcji.





