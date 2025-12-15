Fresk przedstawia młodego ogolonego Jezusa ubranego w togę, niosącego na barkach kozę. To jeden z nielicznych przykładów, w których postać Chrystusa posiada wyraźnie rzymskie cechy, co czyni znalezisko wyjątkowym w kontekście Anatolii (kraina historyczna w Turcji, która obejmuje cały półwysep Azji Mniejszej oraz część terenów na wschód od niego). Przed popularyzacją krzyża jako uniwersalnego symbolu chrześcijaństwa, motyw Dobrego Pasterza pełnił ważną rolę, symbolizując ochronę, zbawienie i boskie prowadzenie.

Rzymski Jezus w Anatolii

Według głównej archeolożki Gulsen Kutbay, fresk w Hisardere może być "jedynym tego rodzaju przykładem w Anatolii". Ściany i sufit grobowca zdobią motywy roślinne i ptaki, a także portrety zamożnych osób wraz z ich służbą. Eren Erten Ertem z Muzeum w Izniku zauważa, że freski pokazują "przejście od późnego pogaństwa do wczesnego chrześcijaństwa, przedstawiając zmarłych w pozytywny sposób podczas przejścia do życia pośmiertnego".

Znalezisko szkieletów i kontekst historyczny

Podczas wykopalisk odnaleziono szczątki pięciu osób. Trudności w konserwacji uniemożliwiły ustalenie wieku dwóch z nich, natomiast pozostali to dwójka młodych dorosłych oraz sześciomiesięczne dziecko. Warto także odnotować, że Iznik jest miejscem historycznie istotnym dla chrześcijaństwa, ponieważ tutaj w 325 roku powstał Sobór Nicejski, ustanawiający wyznanie wiary, które do dziś jest odmawiane przez miliony chrześcijan.

Papież Leon XIV odwiedził Iznik w zeszłym miesiącu, podczas pierwszej zagranicznej podróży, aby upamiętnić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego. W ceremonii uczestniczyli patriarsze i duchowni z kościołów Wschodu i Zachodu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zaprezentował papieżowi fresk podczas tej wizyty.

Region Anatolii był świadkiem kluczowych wydarzeń w historii chrześcijaństwa. To tutaj urodził się św. Paweł z Tarsu, św. Jan spędził ostatnie lata życia w Efezie, a według tradycji Maryja mogła spędzić swoje ostatnie dni w okolicach tego miasta. Odkrycie w Hisardere stanowi zaś nowe cenne źródło wiedzy o wczesnych praktykach chrześcijańskich i ikonografii okresu rzymskiego. Zachowany w niemal nienaruszonym stanie, pozwala bowiem na lepsze zrozumienie wczesnych wierzeń i wizualnej reprezentacji Jezusa przed popularyzacją krzyża jako uniwersalnego symbolu.

