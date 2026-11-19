W skrócie Polscy archeolodzy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW odkryli w Starej Dongoli fragmenty monumentalnego Wielkiego Kościoła Jezusa z czasów średniowiecznej Nubii.

Wielki Kościół Jezusa był ogromną konstrukcją o wymiarach 47 na 57 metrów i wysokości około 21 metrów, co skalą przypomina budynki wielkości Białego Domu.

Badacze natrafili również na drugi, mniejszy kościół ukryty na piętrze sąsiedniego budynku, gdzie znaleziono fragmenty tynków z greckimi inskrypcjami biblijnymi.

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Polscy archeolodzy odsłaniają kolejne fragmenty jednej z najważniejszych budowli sakralnych średniowiecznej Afryki. W Starej Dongoli w Sudanie znaleźli monumentalne schody, dotarli do oryginalnej posadzki i natrafili na pozostałości kolejnego kościoła. Badania pokazują, że historia tego miejsca jest znacznie bardziej złożona, niż dotąd przypuszczano.

Wielki Kościół Jezusa w Sudanie. Polacy odkrywają kolejne fragmenty

Prace prowadzi sudańsko-polska ekspedycja z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowana przez prof. Artura Obłuskiego. Archeolodzy badają pozostałości Wielkiego Kościoła Jezusa w Starej Dongoli, dawnej stolicy chrześcijańskiego królestwa Makurii. To prawdopodobnie największa świątynia średniowiecznej Nubii, a według arabskich przekazów, również najbogatsza.

Podczas ostatniego sezonu wykopaliskowego badacze odsłonili monumentalną klatkę schodową prowadzącą do wnętrza budowli oraz konstrukcje wzmacniające jej apsydę, czyli półkoliste zakończenie części ołtarzowej. Udało się też dotrzeć do oryginalnej posadzki.

Widok na kopuły apsyd podczas eksploracji Adrian Chlebowski/PCMA UW materiał zewnętrzny

Skala obiektu robi wrażenie. Wielki Kościół Jezusa miał około 47 m szerokości i 57 m długości, a jego wysokość archeolodzy szacują na około 21 m. Prof. Obłuski porównuje jego rozmiary do Białego Domu w Waszyngtonie. Co więcej, zachowane fragmenty murów klatki schodowej sięgają aż 11 m wysokości. To właśnie dobry stan zachowania konstrukcji utrudnia wykopaliska, ponieważ wymaga prowadzenia bardzo głębokich prac.

Drugi kościół ukryty na piętrze

Niespodzianką okazały się również pozostałości kolejnej świątyni. Znajdowała się na piętrze budynku przylegającego do Wielkiego Kościoła Jezusa. Choć ściany zachowały się tylko do wysokości około metra, archeolodzy znaleźli tysiące fragmentów malowanych tynków.

Wśród znalezisk są także niewielkie kawałki tynku z greckimi inskrypcjami. Dr Agata Deptuła z CAŚ UW rozpoznała w nich fragmenty biblijnych pieśni modlitewnych. Jeden z tekstów pochodzi z modlitwy Anny, matki proroka Samuela, znanej ze Starego Testamentu. To interesujące odkrycie, ponieważ wcześniej w Starej Dongoli odnajdywano przede wszystkim teksty psalmów.

Archeolodzy pomagają także mieszkańcom

Wykopaliska to tylko część działań polskiej ekspedycji. Po powodzi z jesieni 2024 roku, która uszkodziła m.in. zabezpieczenia zabytków, naukowcy zajęli się również ochroną stanowiska. Powstała instalacja fotowoltaiczna zasilająca pompy dostarczające wodę z Nilu do domów około 10 tys. mieszkańców i na okoliczne pola.

Archeolodzy chcą w kolejnych sezonach dokładniej ustalić rozmiary Wielkiego Kościoła Jezusa i wyjaśnić jego rolę w średniowiecznej Nubii. Niewykluczone, że dotychczasowa wiedza o najważniejszych świątyniach tego regionu będzie wymagała zmian.

Źródło: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW



