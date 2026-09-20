Zaskakujące znalezisko w Szwajcarii. To ślady rzymskiej osady

Zaskakujące pozostałości z czasów rzymskich

Wykopaliska prowadzone są w Stramonte w Ligornetto, w kantonie Ticino. Archeolodzy odkryli budynek przydrożny, miejsca pracy pełne odpadów po obróbce metalu oraz małą brązową broszkę w kształcie pawia, która ma intrygujący związek z rzymską boginią Junoną. Większość tej murowanej budowli pochodzi z II i III wieku n.e., choć historia tego miejsca sięga znacznie dalej w przeszłość. Archeolodzy badający głębsze warstwy natrafiają obecnie na znaleziska z okresu panowania cesarza Augusta oraz z ostatnich dziesięcioleci przed naszą erą.

Budynek ten stanowił część szerszej, uporządkowanej osady, a nie odizolowaną wiejską konstrukcję. Za nim archeolodzy zbadali pomieszczenia o powierzchni około 16 i 20 metrów kwadratowych, natomiast na otaczającym je otwartym terenie odkryto ślady po słupach oraz niewielką ścieżkę wyłożoną ponownie wykorzystanymi płytkami. Jednak wyraźnie brakuje jednej cechy, której można by się spodziewać w zwykłym rzymskim domu: palenisk.

Brak kominków lub podobnych instalacji sugeruje, że odkryta konstrukcja prawdopodobnie nie była typowym budynkiem mieszkalnym, w którym gotowano posiłki i ogrzewano wnętrza. Jej dokładna funkcja jest nadal badana, ale dowody pochodzące z terenu bezpośrednio wokół niej zaczynają dostarczać znacznie wyraźniejszych wskazówek.

Szczegóły muru rzymskiego budynku. Daniela Rogantini Temperli materiał zewnętrzny

Nowe badania archeologiczne w Szwajcarii

Za budynkiem i wokół niego rozciągał się teren, który najwyraźniej służył do prowadzenia działalności rolniczej i rzemieślniczej. To właśnie tam archeolodzy natrafili na jeden z najważniejszych elementów tego odkrycia: niezwykle duże ilości żelaznego żużlu, a także odpady powstałe podczas obróbki brązu. Archeolodzy dysponują dowodami na prowadzenie obróbki metali w bezpośrednim sąsiedztwie, ale nie oznacza to jeszcze, że każde pomieszczenie wykopanego budynku stanowiło część kuźni lub warsztatu. Zamiast tego połączenie odpadów przemysłowych, lekkich konstrukcji reprezentowanych przez otwory po słupach, otwartej przestrzeni roboczej oraz budynku najwyraźniej pozbawionego typowych instalacji domowych wskazuje na istnienie szerszego kompleksu roboczego. Takie budowle mogą nadać nowy wymiar archeologii rzymskiej Szwajcarii. Pełna funkcja tego obiektu pozostaje niejasna, a część rzymskiej budowli nadal wykracza poza obszar objęty wykopaliskami.