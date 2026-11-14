Zasypali go w latach 70. Tajny bunkier Churchilla otwarty dla zwiedzających

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Przez ponad pół wieku pozostawał ukryty, bo jego wejście zasypano. Teraz jeden z najbardziej niezwykłych obiektów brytyjskiej obrony z czasów II wojny światowej będzie można zobaczyć od środka. National Trust udostępnia zwiedzającym podziemne centrum kierowania ogniem Fan Bay Plotting Room, które pomagało kontrolować artylerię broniącą cieśniny Dover przed niemieckimi okrętami.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wejście do bunkra Fan Bay Plotting Room z czasów II wojny światowej z widocznymi zardzewiałymi drzwiami i betonowym wnętrzem
Przez dekady pozostawał ukryty w klifach. Tajny bunkier Churchilla otwiera się dla zwiedzających London and South East National TrustYouTube

Bunkier zbudowano w 1940 roku na rozkaz Winstona Churchilla. Po upadku Francji i ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki brytyjskie władze uznały, że konieczne jest wzmocnienie obrony wybrzeża. Dover znajdowało się zaledwie około 34 km od okupowanej przez Niemców Francji i było narażone na ostrzał artyleryjski z drugiej strony kanału La Manche.

Brytyjski premier domagał się utrzymania przewagi artyleryjskiej w rejonie Dover. W memorandum z 28 sierpnia 1940 roku napisał: "Musimy za wszelką cenę utrzymać przewagę artyleryjską na półwyspie Dover. Musimy walczyć o kontrolę nad cieśniną za pomocą artylerii, niszczyć baterie przeciwnika i umacniać własne".

Elektromechaniczny komputer kierował ogniem

Fan Bay Plotting Room pełnił funkcję centrum obliczeniowego dla trzech dział rozmieszczonych w pobliskiej baterii artyleryjskiej. Do podziemnego pomieszczenia trafiały dane o położeniu celów, przekazywane z głównego centrum dowodzenia w pobliżu latarni South Foreland.

Znajdujący się tam elektromechaniczny komputer przetwarzał informacje i pomagał wyznaczyć dokładny kierunek oraz kąt podniesienia luf. Jak wyjaśnia National Trust, pomieszczenie zapewniało dane potrzebne do celowania, a w przypadku utraty łączności z głównym centrum mogło samodzielnie przejąć jego zadania.

Działa Fan Bay mogły razić cele oddalone o około 22,4 km. Według dokumentacji National Trust jednostka wykorzystywała je bojowo co najmniej 17 razy w latach 1942-1944. Bateria była częścią większego systemu obronnego, którego działa wystrzeliły łącznie 3564 pociski i przyczyniły się do zatopienia 28 jednostek pływających.

Zobacz również:

Zaginiony bunkier z czasów zimnej wojny odnaleziony w brytyjskim zamku
Historia

Zaginiony bunkier z czasów zimnej wojny odnaleziony w brytyjskim zamku

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Ponad 50 lat w ukryciu

Po wojnie obiekt stopniowo wyłączono z użytkowania. Tajne wyposażenie zostało usunięte na początku lat 60., a w latach 70. wejście do kompleksu zasypano. Bunkier pozostawał ukryty przez kolejne dekady. Odkryto go ponownie pod koniec 2017 roku, a jego odsłonięcie i zabezpieczenie umożliwiły późniejsze prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

National Trust zdecydował się zachować pomieszczenie w stanie możliwie zbliżonym do tego, w jakim je odnaleziono. Zwiedzający zobaczą między innymi odpadającą farbę, wojenne napisy na ścianach, instalacje i pozostałości wyposażenia. Jak powiedział Jon Barker z National Trust"

Zamiast odtwarzać przeszłość, starannie zakonserwowaliśmy pomieszczenie, aby odwiedzający mogli zobaczyć je w stanie zbliżonym do tego, w jakim je znaleźliśmy.

Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem i wymaga wcześniejszej rezerwacji. Do bunkra prowadzi właz oraz stroma klatka schodowa z 18 stopniami. Obiekt udostępniony będzie w ramach wyznaczonych terminów w listopadzie i grudniu 2026 roku.

Domy na Marsie? Naukowcy testują substytut betonu inspirowany… liofilizowanymi owocami© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze