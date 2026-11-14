Bunkier zbudowano w 1940 roku na rozkaz Winstona Churchilla. Po upadku Francji i ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki brytyjskie władze uznały, że konieczne jest wzmocnienie obrony wybrzeża. Dover znajdowało się zaledwie około 34 km od okupowanej przez Niemców Francji i było narażone na ostrzał artyleryjski z drugiej strony kanału La Manche.

Brytyjski premier domagał się utrzymania przewagi artyleryjskiej w rejonie Dover. W memorandum z 28 sierpnia 1940 roku napisał: "Musimy za wszelką cenę utrzymać przewagę artyleryjską na półwyspie Dover. Musimy walczyć o kontrolę nad cieśniną za pomocą artylerii, niszczyć baterie przeciwnika i umacniać własne".

Elektromechaniczny komputer kierował ogniem

Fan Bay Plotting Room pełnił funkcję centrum obliczeniowego dla trzech dział rozmieszczonych w pobliskiej baterii artyleryjskiej. Do podziemnego pomieszczenia trafiały dane o położeniu celów, przekazywane z głównego centrum dowodzenia w pobliżu latarni South Foreland.

Znajdujący się tam elektromechaniczny komputer przetwarzał informacje i pomagał wyznaczyć dokładny kierunek oraz kąt podniesienia luf. Jak wyjaśnia National Trust, pomieszczenie zapewniało dane potrzebne do celowania, a w przypadku utraty łączności z głównym centrum mogło samodzielnie przejąć jego zadania.

Działa Fan Bay mogły razić cele oddalone o około 22,4 km. Według dokumentacji National Trust jednostka wykorzystywała je bojowo co najmniej 17 razy w latach 1942-1944. Bateria była częścią większego systemu obronnego, którego działa wystrzeliły łącznie 3564 pociski i przyczyniły się do zatopienia 28 jednostek pływających.

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Ponad 50 lat w ukryciu

Po wojnie obiekt stopniowo wyłączono z użytkowania. Tajne wyposażenie zostało usunięte na początku lat 60., a w latach 70. wejście do kompleksu zasypano. Bunkier pozostawał ukryty przez kolejne dekady. Odkryto go ponownie pod koniec 2017 roku, a jego odsłonięcie i zabezpieczenie umożliwiły późniejsze prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

National Trust zdecydował się zachować pomieszczenie w stanie możliwie zbliżonym do tego, w jakim je odnaleziono. Zwiedzający zobaczą między innymi odpadającą farbę, wojenne napisy na ścianach, instalacje i pozostałości wyposażenia. Jak powiedział Jon Barker z National Trust"

Zamiast odtwarzać przeszłość, starannie zakonserwowaliśmy pomieszczenie, aby odwiedzający mogli zobaczyć je w stanie zbliżonym do tego, w jakim je znaleźliśmy.

Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem i wymaga wcześniejszej rezerwacji. Do bunkra prowadzi właz oraz stroma klatka schodowa z 18 stopniami. Obiekt udostępniony będzie w ramach wyznaczonych terminów w listopadzie i grudniu 2026 roku.