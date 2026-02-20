Odkrycie u wybrzeży Singapuru. Wrak z niezwykłym ładunkiem

W pozostałościach zatopionego u wybrzeży Singapuru statku, znanego jako wrak Temasek, odkryto 3,5-tonowy ładunek ceramiki. Analiza ogromnej liczby znalezionych artefaktów doprowadziła do zmiany dotychczasowej narracji na temat historii tego kraju w Azji.

Wielu historyków twierdziło, że przed kolonizacją Brytyjską w XVIII/XIX Singapur - wówczas Temasek - był małą wioską rybacką. Tymczasem badania ceramiki z wraku pokazują, że już w XIV w. miejsce to prawdopodobnie było ważnym regionalnym ośrodkiem handlowym, z bogatą wymianą towarów - także elitarnych naczyń pochodzących z Chin.

Wrak Temasek. 3,5-tonowy ładunek zbadano

Wrak Temasek jest najstarszym znanym wrakiem w wodach Singapuru. Z samego statku handlowego nie zostało wiele, jednak podczas badań prowadzonych w latach 2016-2019 archeolodzy wydobyli z dna morskiego ładunek, który ta jednostka przewoziła. Łącznie odkryto 3,5 ton ceramiki, w tym legendarną chińską ceramikę Longquan Celadon, porcelanę Shufu, a także 136 kilogramów rzadkiej niebiesko-białej porcelany Jingdezhen - więcej, niż znaleziono na jakimkolwiek innym udokumentowanym wraku statku.

Dr Michael Flecker z Heritage SG (spółki zależnej Singapurskiego Narodowego Zarządu Dziedzictwa), który wraz ze współpracownikami przeprowadził obszerną analizę ceramiki z wraku Tamasek, przedstawił teraz wyniki badań. Nowy artykuł, który podważa powielaną teorię na temat historii Singapuru, pojawił się na łamach "Journal of International Ceramic Studies".

Rozwiń

Badanie ceramiki zmienia wiedzę o przeszłości regionu

Analiza stylu dekoracji ceramiki - zwłaszcza motywu kaczek mandarynek w stawie z lotosami - pozwoliła badaczom datować ostatni rejs statku na lata 1340-1352, w okresie panowania dynastii Yuan. Porównanie wszystkich wzorów ceramiki z zabytkami z Fortu Canning w Singapurze oraz fakt, że na pokładzie brakowało wyrobów popularnych w Indiach i na Bliskim Wschodzie, sugeruje, że statek nie zmierzał w kierunku Oceanu Indyjskiego i zatonął po drodze. Według badaczy wszystko wskazuje na to, że zmierzał on właśnie do Singapuru.

Tu właśnie pojawia się kontra do przewodniej teorii o historii Singapuru. Choć przez lata uważano, że przed 1819 rokiem Temasek stanowił tylko nieistotną wioskę rybacką, najnowsze odkrycia archeologiczne - w tym wrak z ładunkiem ceramiki - pokazują, że już w XIV wieku był on ważnym regionalnym portem handlowym.

Przeszłość nie jest zamkniętym rozdziałem - każde nowe odkrycie może całkowicie zmienić nasze wyobrażenia o historii danego miejsca. Przypadek wraku Temasek pokazuje, że archeologia wciąż potrafi podważyć utrwalone narracje i na nowo napisać dzieje całych regionów.

"Wydarzenia": Polscy nurkowie znaleźli wrak z XIX wieku. Jest wypełniony szampanem i porcelaną Polsat News