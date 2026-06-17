Badania na Grenlandii. Nowe podejście

Grenlandia (Kalaallit Nunaat), będąca terytorium autonomicznym podlegającym Danii, to największa niekontynentalna wyspa na świecie. Ląd oblewany wodami Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego obejmuje obszar około 2 166 086 km². Dzieje osadnictwa na tej wyspie sięgają kilku tysięcy lat. Badacze regularnie odkrywają ślady po dawnych mieszkańcach - "kapsuły czasu", które ukazują fragmenty ich życia codziennego. To między innymi stanowiska, które skrywają resztki takie jak kości zwierząt, muszle, odchody, fragmenty narzędzi.

Niedawno badacze pobrali próbki z różnych stanowisk w zachodniej i południowej Grenlandii, a następnie zbadali DNA bakterii obecnych w osadach. Dzięki temu naukowcy zyskali wgląd na przykład w to, jakie choroby mogły dotykać ludzi i zwierzęta żyjące tam przed wiekami. Jednym z kluczowych zagadnień tego badania było ustalenie, czy topniejący lądolód Grenlandii może uwolnić dawne patogeny, które mogłyby dziś zagrozić ludziom.

Co uwalnia topniejący lądolód Grenlandii?

Analizy próbek wykazały ogromną różnorodność bakterii - odkryto ponad 1200 gatunków. Co ciekawe, część z nich była wcześniej nieopisana. "To uwydatnia, jak słabo opisane pozostają gleby arktyczne i osady archeologiczne", piszą autorzy.

W wielu próbkach znaleziono bakterie związane z organizmami ludzi i zwierząt, w tym również takie, które dziś mogą powodować choroby - jak bakterie wywołujące zatrucia pokarmowe czy ciężkie infekcje. W zależności od zawartości stanowisk, różnił się też skład bakterii: jedne dominowały tam, gdzie rozkładały się skóry fok, a inne tam, gdzie znajdowały się szczątki zwierząt gospodarskich czy kości. Rozmarzające odpadki mogą uwalniać takie bakterie. Czy jest się czym martwić?

Odkrycia na Grenlandii. Kapsuła czasu i archiwum biologiczne

Naukowcy twierdzą, że obecnie mikroorganizmy, które są uwalniane podczas topnienia lodu skrywającego dawne składowiska, szybko są wypierane przez współczesne bakterie środowiskowe i nie rozprzestrzeniają się daleko.

- Nie wiadomo jednak, czy ryzyko uwolnienia patogenów wzrośnie wraz ze wzrostem temperatur, czy też może być większe w innych regionach Arktyki. Z tego powodu rozsądne byłoby włączenie charakterystyki mikrobiomu jako rutynowego elementu monitorowania podczas wizyt archeologicznych - powiedział dr Anders Priemé, profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Całe przedsięwzięcie wskazuje, że tego typu stanowiska nie są tylko śladami przeszłości, ale złożonym archiwum biologicznym. Z takich "kapsuł czasu" można nie tylko odtworzyć codzienne życie dawnych mieszkańców Grenlandii, ale także lepiej zrozumieć długotrwałe procesy ekologiczne, jak również ewolucję mikroorganizmów w skrajnych, arktycznych warunkach.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Frontiers in Microbiology".





Lodowa kapsuła czasu. To źródło wiedzy o naszej planecie AFP