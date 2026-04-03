Badacze opisali trzy przypadki wrodzonej treponematozy na neolitycznych stanowiskach w Wietnamie datowanych na okres od około 4100 do 3300 lat. To grupa chorób wywoływanych przez bakterię Treponema pallidum, należą do niej m.in. kiła, bejel i frambezja.

Najbardziej charakterystyczne ślady choroby odkryto na zębach i kościach dzieci. Zęby były zdeformowane, niedorozwinięte i wyglądały, jakby były "przeżarte", co jest typowym objawem infekcji wrodzonej, czyli przeniesionej z matki na dziecko w czasie ciąży.

To nie musiała być kiła

Przez dziesięciolecia naukowcy uważali, że tylko kiła mogła być przenoszona wrodzenie z matki na dziecko. To właśnie ten argument był jednym z fundamentów tzw. hipotezy kolumbijskiej, według której kiła pojawiła się w Europie dopiero po powrocie Kolumba z Ameryki.

Nowe badania pokazują jednak, że także inne choroby z grupy treponematoz mogły być przenoszone w ten sposób. To oznacza, że wcześniejsze dowody uznawane za potwierdzenie obecności kiły w Amerykach nie muszą wcale dotyczyć kiły, ale innych pokrewnych chorób. W praktyce oznacza to, że naukowcy wciąż nie wiedzą, gdzie naprawdę pojawiła się kiła - możliwe, że choroby z tej grupy występowały równolegle w różnych częściach świata.

Migracje ludzi mogły rozprzestrzenić chorobę

Badacze zwracają uwagę, że stanowiska archeologiczne w Wietnamie były związane z migracjami rolników z terenów dzisiejszych Chin do Azji Południowo-Wschodniej kilka tysięcy lat temu. To właśnie przemieszczanie się ludności mogło odpowiadać za rozprzestrzenianie się chorób treponemalnych.

Co ważne, większość przypadków choroby dotyczyła dzieci i młodzieży, co sugeruje, że infekcja nie była przenoszona drogą płciową, lecz wrodzenie lub przez bliski kontakt w społecznościach.

Mimo że odkrycie uznawane jest za bardzo ważne, naukowcy podkreślają, że ustalenie pochodzenia kiły wciąż jest bardzo trudne, a jednym z problemów jest słabe zachowanie DNA w klimacie tropikalnym. Co więcej, Afryka - jeden z możliwych regionów pochodzenia chorób z tej grupy - nadal jest słabo przebadana. Wydaje się więc, że historia kiły jest znacznie bardziej skomplikowana, niż przez lata zakładano, a jej pochodzenie może nie być związane wyłącznie z Amerykami.

