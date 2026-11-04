400-letnia kłódka z wraku statku. Eksperci odczytali jej kod

Naukowcy wykorzystali najnowocześniejszą technologię tomografii komputerowej do otwarcia zamka szyfrowego sprzed kilkuset lat. Został on wydobyty z wraku statku Ann Francis, który rozbił się na plaży Margam u wybrzeży Walii w 1583 roku podczas powrotu z Hiszpanii. Szalał wtedy gwałtowny sztorm, który zmiótł statek z kursu. Jego ładunek był przez wieki ukryty pod piaskiem.

Większość przewożonej zawartości została odkryta przez poszukiwacza Petera Hughesa między rokiem 1996 a 2017. Wśród skarbów znalazł się 400-letni mosiężny zamek szyfrowy, który odnaleziono w 1999 roku. Znajdował się niedaleko kolekcji hiszpańskich monet z czasów panowania Ferdynanda i Izabeli Hiszpańskiej - możliwe więc, że służył do ochrony tych przedmiotów lub zabezpieczał skrzynię zawierającą cenne dokumenty, które nie dotrwały do naszych czasów.

Hughes był zaskoczony, że stan kłódki jest tak dobry, pomimo że spędziła ponad cztery stulecia pod piaskiem. Pierścienie z literami nadal obracały się swobodnie.

- Kiedy znalazłem zamek, byłem zdumiony niesamowitym wykonaniem i zadziwiającym stanem - wyznał poszukiwacz. - Pamiętam też, jak bardzo ekscytowała mnie perspektywa odkrycia cudownych przedmiotów w skrzyni ze skarbami, którą kiedyś zamykał.

Technologia tomografii komputerowej złamała kod wewnątrz mosiężnej kłódki

Aby złamać czteroliterowy kod kłódki, eksperci muzeum wykorzystali tomografię komputerową, która pozwoliła im zajrzeć do środka, nie uszkadzając jej. Zbadali w ten sposób wewnętrzny mechanizm zamka i zidentyfikowali prawidłową kombinację liter, jaką jest ANCE.

Dr David Williams, adiunkt na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Cardiff, stworzył szczegółowy, trójwymiarowy obraz mechanizmu i był w stanie zobaczyć, w jaki sposób wewnętrzne nacięcia ustawiają się względem liter na zamku, co pozwoliło zidentyfikować dokładną kombinację znaków.

- Normalnie wykorzystujemy tę technologię do badania kości i innych struktur biologicznych, więc badanie 400-letniej kłódki było dla nas z pewnością czymś nowym - powiedział. - Dotarcie do informacji, że rozszyfrowaliśmy kod, było niesamowicie satysfakcjonujące.

Teraz badacze stanęli przed kolejną zagadką - czy litery ANCE miały jakieś szczególne znaczenie dla pierwotnego właściciela zamka?

Zamek wraz z innymi przedmiotami ze skarbu Ann Francis można obecnie oglądać w National Waterfront Museum w Swansea do września 2027 roku.



