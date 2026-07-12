W skrócie Archeolodzy odkryli w dolinie rzeki Nieuwe Drostendiep w Holandii ponad 3 tysiące zabytków dokumentujących życie ludzi na przestrzeni tysięcy lat.

Znaleziska pochodzą z różnych okresów, od epoki kamienia i brązu, przez okres rzymski i średniowiecze, aż po czasy II wojny światowej.

Badacze zabezpieczyli m.in. liczne narzędzia, biżuterię, w tym złoty pierścień, oraz średniowieczną zapinkę do ubrań w bardzo dobrym stanie.

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Rzeka pełna archeologicznych skarbów. Odkrycie w Holandii

Dolina rzeki Nieuwe Drostendiep w prowincji Drenthe na północnym wschodzie Holandii okazała się prawdziwą skarbnicą śladów przeszłości. Archeolodzy odnaleźli tu ponad 3 tysiące zabytków dokumentujących życie ludzi na tym obszarze na przestrzeni tysięcy lat.

Wśród odkryć znalazły się zróżnicowane przedmioty - znaleziska pochodzą z różnych okresów w historii - od epoki kamienia, przez epokę brązu, czasy rzymskie i średniowiecze, aż po II wojnę światową. Do najważniejszych odkryć badacze zaliczają nawet około 600 przedmiotów, które rzucają nowe światło na historię regionu.

3000 artefaktów w dolinie rzeki. Archeolodzy podali szczegóły

Odkryć dokonano w trakcie prac rewitalizacyjnych, które mają na celu odtworzenie naturalnego charakteru doliny, z krętym korytem rzeki. Archeolodzy przeanalizowali warstwy ziemi, które przez setki lat pozostawały niemal nietknięte, co sprawiło, że liczne artefakty przetrwały w niezwykle dobrym stanie.

Badacze odkryli między innymi liczne narzędzia kamienne i z brązu, a także różnorodną biżuterię, datowaną od około 200 r. p.n.e. do wczesnego średniowiecza.

Naukowcy podkreślają, że to znalezisko jest niezwykłe ze względu na liczbę oraz różnorodność odkrytych przedmiotów, jak również ich wyjątkowy stan zachowania.

Wśród najbardziej interesujących obiektów znalezionych w dolinie Nieuwe Drostendiep badacze wymieniają natomiast:

złoty pierścień z III-IV wieku n.e.,

średniowieczną zapinkę do ubrań (fibulę) z X-XI wieku.

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Bogactwo odkryć - od epoki kamienia po II wojnę światową

Odkrycie w holenderskiej dolinie pokazuje niemal nieprzerwaną obecność ludzi w tym miejscu przez kilka tysięcy lat i należy do najbogatszych tego typu znalezisk w regionie.

- Jesteśmy dumni z bogatej historii naszego Drenthe i jego pięknego krajobrazu. Te niezwykłe znaleziska jeszcze bardziej podkreślają jego wartość - powiedziała przytaczana przez BBC Science Focus Yvonne Turenhout, członkini zarządu prowincji Drenthe.

Zdaniem specjalistów odkrycia w dolinie rzeki potwierdzają również teorię, że od tysięcy lat okolice cieków wodnych na całym świecie przyciągały ludzi. Były cenione jako źródło wody i pożywienia, funkcjonowały jako szlaki komunikacyjne oraz miejsca o znaczeniu społecznym, a prawdopodobnie także duchowym.

Znalezione w dolinie Nieuwe Drostendiep artefakty są obecnie czyszczone, katalogowane i badane. Władze rozważają organizację wystawy oraz udostępnienie części kolekcji w formie cyfrowej.



