Badania prowadzone przez Akademię Archeologiczną Prowincji Shaanxi w latach 2022-2024 doprowadziły do odsłonięcia grobowca oznaczonego jako M228. Jak ustalili naukowcy, należał on do Ma Sanniang - żony oficera wojskowego Dong Shunxiana, a dzięki inskrypcjom i dokumentom z epoki udało się precyzyjnie ustalić datę jej pochówku na 17 maja 698 roku, czyli okres największego rozkwitu imperium Tang.

Arystokratka z duszą podróżniczki

Choć Ma Sanniang żyła z dala od frontów i polityki, jej grób mówi wiele o zasięgu świata, do którego należała. Archeolodzy wydobyli z niego 19 przedmiotów, od prostych naczyń z brązu po misternie wykonane ozdoby ze złota i srebra. Wśród nich znalazły się złoty grzebień, srebrny kielich zdobiony motywami winorośli oraz 19 perskich monet, zachowanych w niemal idealnym stanie.

Zdobienia na naczyniach i biżuterii - winorośle, kwiaty i ptaki - zdradzają silne wpływy zachodnie. Wzory te przywędrowały do Chin Jedwabnym Szlakiem, a lokalni rzemieślnicy przekształcili je w dzieła sztuki, łącząc obce inspiracje z chińską precyzją i estetyką. W grobowcu znaleziono też niemal tysiąc lokalnych monet Kaiyuan Tongbao, które jak sugerują naukowcy mogły pełnić rolę "zapasowej waluty" w zaświatach.

Światowy przepych w sercu Chin

To świadectwo nie tylko artystycznego kunsztu, ale i otwartości Tangów na świat, dzięki czemu VII wiek był dla Chin okresem niezwykłego rozkwitu - politycznego, gospodarczego i kulturowego. Stolica imperium, Chang'an (dzisiejszy Xi'an), należała do największych metropolii świata, tętniących życiem kupców i artystów z Azji Środkowej, Persji, a nawet Bliskiego Wschodu.

Dynastia Tang słynęła z tolerancji religijnej - współistniały wówczas buddyzm, taoizm, konfucjanizm, a także religie przybyłe z Zachodu, jak nestorianizm czy zaratusztrianizm. W tym wielokulturowym środowisku rozwijały się nowe style artystyczne i technologie rzemieślnicze.

Znaleziska z grobowca Ma Sanniang pokazują, że nawet osobiste przedmioty kobiet dworu, jak grzebienie, szpilki do włosów czy kosmetyczne puzderka, były nośnikami międzynarodowych wpływów. Zdaniem badaczy z Shaanxi Academy of Archaeology, odkrycie grobowca Ma Sanniang to jeden z najbardziej przekonujących dowodów na istnienie rozwiniętej sieci wymiany kulturowej i handlowej w VII wieku.

Artefakty te dowodzą, że rzemieślnicy z Nizin Centralnych nie tylko znali obce style, lecz potrafili je twórczo przekształcać, tworząc luksusowe dobra dla chińskich elit

