Złoto, srebro i inne skarby. Odkryli grobowiec z czasów dynastii Tang
Archeolodzy natrafili w północno-zachodnich Chinach na niezwykle dobrze zachowany grobowiec z czasów dynastii Tang, czyli epoki uznawanej za złoty wiek chińskiej kultury i potęgi. Odkrycie dokonane w wiosce Jiali w dzisiejszym Xi'an odsłania fascynujący obraz życia kobiet z arystokracji sprzed ponad 1300 lat, a także sieci handlowych, które łączyły Chiny z Persją i Bliskim Wschodem.
Badania prowadzone przez Akademię Archeologiczną Prowincji Shaanxi w latach 2022-2024 doprowadziły do odsłonięcia grobowca oznaczonego jako M228. Jak ustalili naukowcy, należał on do Ma Sanniang - żony oficera wojskowego Dong Shunxiana, a dzięki inskrypcjom i dokumentom z epoki udało się precyzyjnie ustalić datę jej pochówku na 17 maja 698 roku, czyli okres największego rozkwitu imperium Tang.
Arystokratka z duszą podróżniczki
Choć Ma Sanniang żyła z dala od frontów i polityki, jej grób mówi wiele o zasięgu świata, do którego należała. Archeolodzy wydobyli z niego 19 przedmiotów, od prostych naczyń z brązu po misternie wykonane ozdoby ze złota i srebra. Wśród nich znalazły się złoty grzebień, srebrny kielich zdobiony motywami winorośli oraz 19 perskich monet, zachowanych w niemal idealnym stanie.
Zdobienia na naczyniach i biżuterii - winorośle, kwiaty i ptaki - zdradzają silne wpływy zachodnie. Wzory te przywędrowały do Chin Jedwabnym Szlakiem, a lokalni rzemieślnicy przekształcili je w dzieła sztuki, łącząc obce inspiracje z chińską precyzją i estetyką. W grobowcu znaleziono też niemal tysiąc lokalnych monet Kaiyuan Tongbao, które jak sugerują naukowcy mogły pełnić rolę "zapasowej waluty" w zaświatach.
Światowy przepych w sercu Chin
To świadectwo nie tylko artystycznego kunsztu, ale i otwartości Tangów na świat, dzięki czemu VII wiek był dla Chin okresem niezwykłego rozkwitu - politycznego, gospodarczego i kulturowego. Stolica imperium, Chang'an (dzisiejszy Xi'an), należała do największych metropolii świata, tętniących życiem kupców i artystów z Azji Środkowej, Persji, a nawet Bliskiego Wschodu.
Dynastia Tang słynęła z tolerancji religijnej - współistniały wówczas buddyzm, taoizm, konfucjanizm, a także religie przybyłe z Zachodu, jak nestorianizm czy zaratusztrianizm. W tym wielokulturowym środowisku rozwijały się nowe style artystyczne i technologie rzemieślnicze.
Znaleziska z grobowca Ma Sanniang pokazują, że nawet osobiste przedmioty kobiet dworu, jak grzebienie, szpilki do włosów czy kosmetyczne puzderka, były nośnikami międzynarodowych wpływów. Zdaniem badaczy z Shaanxi Academy of Archaeology, odkrycie grobowca Ma Sanniang to jeden z najbardziej przekonujących dowodów na istnienie rozwiniętej sieci wymiany kulturowej i handlowej w VII wieku.
Artefakty te dowodzą, że rzemieślnicy z Nizin Centralnych nie tylko znali obce style, lecz potrafili je twórczo przekształcać, tworząc luksusowe dobra dla chińskich elit