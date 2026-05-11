Odkryte artefakty, nazwane Skarbem z Rold, datowane są na późną epokę wikińską, czyli lata około 900-1000 n.e. Według Torbena Sarauwa z Museums of North Jutland, który nadzorował badania, mamy do czynienia z czymś absolutnie nietypowym. Naukowcy podkreślają, że już sama liczba złotych przedmiotów oraz ich stan zachowania wskazują na znalezisko o wyjątkowym znaczeniu archeologicznym.

Złoto zarezerwowane dla elit

Łączna masa sześciu bransolet wynosi około 26,9 uncji, czyli blisko 760 gramów złota. W epoce wikingów był to materiał niezwykle rzadki i zarezerwowany dla najwyższych warstw społecznych. Jak zaznacza Sarauw, większość znalezisk z tego okresu obejmuje srebro, dlatego obecność złota sugeruje kontakt z elitami lub wręcz bezpośrednie posiadanie przez osoby o wysokim statusie społecznym. Co ciekawe, biżuteria nie została przetopiona ani pocięta na tzw. pieniądz kruszcowy, co oznacza, że nie służyła do handlu, lecz miała charakter symboliczny lub prestiżowy.

Przypadkowe odkrycie w lesie

Skarb został znaleziony przez lokalnego mieszkańca, który zauważył dwie złote obręcze na leśnej ścieżce. Zgodnie z duńskim prawem natychmiast przekazał je do muzeum, co uruchomiło oficjalne badania archeologiczne. Po przybyciu na miejsce naukowcy przeprowadzili szczegółowe poszukiwania z użyciem wykrywaczy metalu. Szybko okazało się, że to dopiero początek, bo kolejne artefakty znajdowały się kilkanaście metrów dalej.

Największą zagadką pozostaje sposób ich zdeponowania. Wszystkie przedmioty znaleziono razem i w nienaruszonym stanie, co wyklucza przypadkowe porzucenie. Archeolodzy wskazują dwie główne hipotezy - pierwsza zakłada ukrycie kosztowności w czasie niepokojów politycznych, a druga sugeruje, że mogły one pełnić funkcję rytualną, jako ofiara lub element obrzędu.

Sztuka i symbol w epoce wikingów

Złote bransolety wyróżniają się wysoką jakością wykonania. Wśród nich znajdują się zarówno proste, skręcane formy, jak i bardziej ozdobne egzemplarze z motywami zygzaków i trójkątów. Szczególnie jeden z nich przyciąga uwagę badaczy, ponieważ posiada spłaszczone końcówki i wyraźnie dekoracyjny charakter, co może świadczyć o indywidualnym znaczeniu lub statusie właściciela.

Po zakończeniu badań znalezisko uznano za tzw. danefæ, czyli dobro należące do państwa duńskiego. Oznacza to, że trafi ono do Narodowego Muzeum Danii, gdzie przejdzie dalsze analizy. Instytucja zapowiedziała już plany publicznej prezentacji skarbu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, złote obręcze z epoki wikingów będzie można zobaczyć jeszcze przed letnim sezonem turystycznym.

© 2026 Associated Press