Odkrycie w Chan Chan. Znaleziono grobowiec z 38 szkieletami

Archeolodzy w starożytnym peruwiańskim mieście Chan Chan odkryli zadziwiająco nienaruszoną platformę grobową. Znalezisko to rzuca nowe światło na społeczeństwo Chimú i jego praktyki oraz rytuały pogrzebowe sprzed ponad sześciu wieków.

Odkrycia dokonano na terenie kompleksu Utzh An, dawniej znanego jako Pałac Gran Chimú. Peruwiańskie Ministerstwo Kultury zajmowało się tam badaniami archeologicznymi i pracami konserwatorskimi.

Platforma grobowa składa się z komory centralnej i dwóch komór bocznych. Łącznie pochowano tam 38 osób. Znajdowały się tam także m.in. misterne ozdoby metalowe, nakrycia głowy, rzeźbione drewniane pudełka, naszyjniki z muszli i kwarcu oraz broń.

Tajemniczy pochówek. To mogła być osoba złożona w ofierze Państwo Peruwiańskie materiał zewnętrzny

Złożony w ofierze czy po prostu biedniejszy?

Wśród pogrzebanych osób jedna wyjątkowo się wyróżnia. Jej pośmiertne traktowanie znacząco odbiega od znanego schematu dla społeczności Chimú.

W głębi jednej z komór ciało złożono w pozycji całkowicie wyciągniętej, co stanowi nietypowy układ, ponieważ zazwyczaj znajdowały się w pozycji zgiętej lub siedzącej. Badacze uważają, że szczątki te mogły zostać złożone w ofierze lub że istniała skrajna różnica hierarchiczna w stosunku do pozostałych pochowanych osób w tym miejscu, które zdecydowanie należały do wyższych warstw społeczeństwa. Sugerują to piękne ozdoby i przedmioty ceremonialne. Co więcej, na głowach niektórych pochowanych osób, a także na wielu fragmentach ceramiki, zaobserwowano czerwoną pigmentację. Ten święty czerwony pigment był stosowany wyłącznie w pochówkach osób wysokiej rangi w społeczeństwach andyjskich.

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Jorge Meneses, archeolog odpowiedzialny za ten projekt, podkreślił, że to, co było wiadome o elitarnych grobowcach Chimú przed tym odkryciem, pochodziło z platform splądrowanych i zniszczonych od czasów kolonialnych, ze zmienionymi i niekompletnymi kontekstami oraz z cennymi przedmiotami eksponowanymi w kolekcjach i muzeach. Teraz archeolodzy mają możliwość zbadania osób i artefaktów dokładnie tak, jak zostały złożone na tej platformie prawie 600 lat temu.

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Naukowcy mają nadzieję, że wykopaliska pomogą odpowiedzieć na pytania wykraczające poza kwestię samej platformy grobowej. Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, co wydarzyło się w Chan Chan po ekspansji Imperium Inków na ten region.



