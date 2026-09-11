Złożono go w ofierze? Badacze spekulują o ułożeniu ciała w grobowcu

Julia Król

Julia Król

W peruwiańskim mieście Chan Chan dokonano niezwykłego odkrycia nienaruszonej platformy grobowej. Naukowcy natrafili na szczątki 38 osób wysokiej rangi oraz cenne artefakty, które rzucają nowe światło na rytuały pogrzebowe sprzed ponad sześciu wieków.

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Ruiny platformy grobowej z cegieł w Chan Chan, dziedziniec, schody i fragmenty ścian na pustynnym terenie.
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Odkrycie w Chan Chan. Znaleziono grobowiec z 38 szkieletami

Archeolodzy w starożytnym peruwiańskim mieście Chan Chan odkryli zadziwiająco nienaruszoną platformę grobową. Znalezisko to rzuca nowe światło na społeczeństwo Chimú i jego praktyki oraz rytuały pogrzebowe sprzed ponad sześciu wieków.

Odkrycia dokonano na terenie kompleksu Utzh An, dawniej znanego jako Pałac Gran Chimú. Peruwiańskie Ministerstwo Kultury zajmowało się tam badaniami archeologicznymi i pracami konserwatorskimi.

Platforma grobowa składa się z komory centralnej i dwóch komór bocznych. Łącznie pochowano tam 38 osób. Znajdowały się tam także m.in. misterne ozdoby metalowe, nakrycia głowy, rzeźbione drewniane pudełka, naszyjniki z muszli i kwarcu oraz broń.

Archeolog w żółtym kasku delikatnie oczyszcza szczątki ludzkiej czaszki i kości, używając pędzla podczas wykopalisk w ziemi.
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Złożony w ofierze czy po prostu biedniejszy?

Wśród pogrzebanych osób jedna wyjątkowo się wyróżnia. Jej pośmiertne traktowanie znacząco odbiega od znanego schematu dla społeczności Chimú.

W głębi jednej z komór ciało złożono w pozycji całkowicie wyciągniętej, co stanowi nietypowy układ, ponieważ zazwyczaj znajdowały się w pozycji zgiętej lub siedzącej. Badacze uważają, że szczątki te mogły zostać złożone w ofierze lub że istniała skrajna różnica hierarchiczna w stosunku do pozostałych pochowanych osób w tym miejscu, które zdecydowanie należały do wyższych warstw społeczeństwa. Sugerują to piękne ozdoby i przedmioty ceremonialne. Co więcej, na głowach niektórych pochowanych osób, a także na wielu fragmentach ceramiki, zaobserwowano czerwoną pigmentację. Ten święty czerwony pigment był stosowany wyłącznie w pochówkach osób wysokiej rangi w społeczeństwach andyjskich.

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Jorge Meneses, archeolog odpowiedzialny za ten projekt, podkreślił, że to, co było wiadome o elitarnych grobowcach Chimú przed tym odkryciem, pochodziło z platform splądrowanych i zniszczonych od czasów kolonialnych, ze zmienionymi i niekompletnymi kontekstami oraz z cennymi przedmiotami eksponowanymi w kolekcjach i muzeach. Teraz archeolodzy mają możliwość zbadania osób i artefaktów dokładnie tak, jak zostały złożone na tej platformie prawie 600 lat temu.

Naukowcy mają nadzieję, że wykopaliska pomogą odpowiedzieć na pytania wykraczające poza kwestię samej platformy grobowej. Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, co wydarzyło się w Chan Chan po ekspansji Imperium Inków na ten region.

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Julia Król
Julia Król


Szczątki ofiary sprzed 1300 lat odkryte w sercu Limy© 2026 Associated Press
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