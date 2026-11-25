Odkrycie w lesie pod Warlubiem. Broń ukryta przez partyzantów?

Podczas poszukiwań prowadzonych w lesie pod Warlubiem (woj. kujawsko-pomorskie) członkowie Grudziądzkiego Stowarzyszenia "Twierdza" odnaleźli depozyt z trzema pistoletami z czasów II wojny światowej.

Odkrycie jest nietuzinkowe, a nawet określane mianem "znaleziska roku". Wpływa na to unikalny zestaw modeli produkcji radzieckiej, polskiej i niemieckiej, oraz ich stan zachowania.

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- Różnorodność broni znalezionej w jednym miejscu, w jednym "dołku" świadczy o tym, że najpewniej ukryli ją tutaj partyzanci, którzy korzystali z takiego uzbrojenia jakie udało im się zdobyć - mówił przytaczany przez "Gazetę Pomorską" Patryk Budziński, szef Grudziądzkiego Stowarzyszenia "Twierdza". - A przecież partyzanci działali w tej okolicy.

Polski Vis wz. 35, niemiecki Mauser C96 i radziecka TT

Depozyt odkrył Adrian Duszyński podczas legalnych prac eksploracyjnych w lesie pod Warlubiem. Pistolety znajdowały się w metalowej skrzynce zakopanej na głębokości ok. pół metra.

Broń została "zdeponowana w niemieckiej skrzynce amunicyjnej i zawinięta w szmaty, najprawdopodobniej nasączone olejem lub naftą", podaje Poszukiwacz.eu. "To była w pełni gotowa do strzału, załadowana broń z czasów II wojny światowej", informuje Zwiadowca Historii.

Wewnątrz skrzynki znajdowały się:

Polski pistolet Vis wz. 35 . To najcenniejszy element znaleziska.

Niemiecki Mauser C96 . Charakterystyczny pistolet używany przez wojska niemieckie.

Radziecki pistolet TT. Popularna "tetetka" produkcji ZSRR.

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W skrzyni znajdowało się też luzem kilka sztuk amunicji, znaleziono ponadto Odznakę Służby Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst - RAD).

Odkrycia poszukiwaczy w Polsce. "Znalezisko roku"

Zgodnie z polskim prawem znalezisko zostało zgłoszone odpowiednim organom. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności broń ma trafić do muzeum wskazanego przez stowarzyszenie.

Grudziądzkie Stowarzyszenie "Twierdza" to organizacja pasjonatów historii i eksploracji z Grudziądza, która na swoim koncie ma już wiele ciekawych odkryć.

Grupa ta wielokrotnie współpracowała też z twórcami programu "Poszukiwacze historii, otwiera się w nowym oknie" emitowanego na antenie Polsat Play.

- Moim zdaniem ten depozyt to jest znalezisko roku! - skomentował odkrycie pistoletów pod Warlubiem Marcin Leśniewski, współprowadzący program "Poszukiwacze historii".



