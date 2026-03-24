Wykopaliska na ulicy Torggata to pierwsze duże badania archeologiczne w Skien od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to na miejscu odkryto dobrze zachowane ślady budynków oraz liczne przedmioty z okresu średniowiecza. Najstarsze znaleziska datowane są na IX wiek, co wskazuje na wczesne osadnictwo w rejonie portowym, związane z handlem kamieniami szlifierskimi z kopalni w Eidsborg.

Ślady dawnych technik i miejsc przetwarzania

Obecne prace wzbudziły duże zainteresowanie po odkryciu trzech kompletnych dębowych beczek oraz dużej kadzi w pobliżu historycznego przebiegu drogi. Były one zakopane na poziomie gruntu z XVII wieku, wokół nich znajdowała się warstwa wapna, a wewnątrz odkryto jego pozostałości na dnie oraz gruz w górnych partiach.

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak dobrze zachowanej kolekcji beczek i byliśmy bardzo ciekawi, do czego mogły służyć

Wapno, które przetrwało wieki

Jak przekonują badacze w informacji prasowej, były one zakopane w ziemi celowo. Mieszkańcy mieli stosować świadomą technikę długoterminowego przechowywania wapna, chroniącą przed zamarznięciem i pozwalającą zachować jego właściwości chemiczne.

Kiedy było potrzebne, wapno mieszano z piaskiem i wodą, tworząc zaprawę murarską. A było ono kluczowym materiałem budowlanym w tamtym okresie - wykorzystywano je zarówno do wznoszenia murów, jak i do ich wykańczania, więc prawdopodobnie odegrało istotną rolę nie tylko w budowie, ale i odbudowie kamiennych budynków po pożarze miasta.

Odkrycie dostarcza tym samym cennych informacji o działalności budowlanej i rzemieślniczej w mieście. Beczki i kadź zostały przez naukowców rozebrane, bo drewno zachowało się w imponującym stanie, celem konserwacji i ponownego złożenia w przyszłości.

Znalezienie takich naczyń w nienaruszonym stanie daje rzadki wgląd w działalność rzemieślniczą bezpośrednio związaną z utrzymaniem i rozwojem miasta

© 2026 Associated Press