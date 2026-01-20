Wygląda na to, że dinozaury lubią parkingi samochodowe. Całkiem niedawno pisaliśmy o odkryciu ich szczątków pod parkingiem Denver Museum of Nature and Science, czyli dosłownie muzeum dinozaurów, gdzie obejrzeć można pełnowymiarowe szkielety tych prehistorycznych stworzeń, a kilka lat wcześniej podobnego odkrycia dokonał pewien tropiciel dinozaurów na parkingu jednego z laboratoriów należącego do NASA Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda.

Parking, który skrywał prehistorię

I dziś znów wracamy na parking, ale tym razem Dinosaur National Monument w stanie Utah, czyli miejsca, które od dawna jest symbolem paleontologicznych odkryć. Podczas rutynowej modernizacji parkingu przy Quarry Exhibit Hall robotnicy natknęli się tu na gigantyczne skamieniałości dinozaura, prawdopodobnie diplodoka. Jak poinformowała amerykańska National Park Service, odkrycia dokonano 16 września 2025 roku, kiedy ekipa budowlana usunęła fragment asfaltu i odsłoniła piaskowiec zawierający fragmenty kości.

Prace natychmiast wstrzymano, a do akcji wkroczyli paleontolodzy, wspierani przez Utah Conservation Corps, wolontariuszy oraz samych robotników. W ciągu zaledwie miesiąca udało się wydobyć około 1360 kilogramów skamieniałości i okalającej je skały. Po zakończeniu prac paleontologicznych budowa parkingu została wznowiona i ukończona z nową nawierzchnią, lepszym oznakowaniem oraz udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Gigantyczny diplodok

Wydobyte fragmenty trafiły do Utah Field House of Natural History State Park Museum w miejscowości Vernal, gdzie są obecnie oczyszczane i badane. Odwiedzający mogą na własne oczy zobaczyć proces przygotowania eksponatów w laboratorium muzealnym - część szczątków już znalazła się na ekspozycji w Quarry Exhibit Hall, zwanej nieprzypadkowo "Ścianą Kości".

Według wstępnych analiz znalezisko pochodzi od dużego gatunku diplodoka charakterystycznego dla tego rejonu Ameryki Północnej, który żył ok. 152 mln lat temu. Co ciekawe, nowe odkrycie jest pierwszym od 1924 roku, kiedy zakończono ostatnie duże wykopaliska w tym miejscu.

Wówczas prace prowadzili naukowcy z Carnegie Museum, Smithsonian National Museum of Natural History oraz Uniwersytetu Utah. Dwadzieścia lat później, w 1915 roku, park został objęty ochroną federalną jako Dinosaur National Monument i przez kolejne sto lat nikt nie przypuszczał, że pod parkingiem może kryć się kolejny rozdział tej historii.

To jeden z tych przypadków, gdy zwykłe prace konserwacyjne przeradzają się w naukową sensację

