Zabytek, znany jako Milsington Leg, odkryto w 1820 r. na bagnistym terenie w pobliżu Hawick, w regionie Scottish Borders. To wykonany z brązu i pokryty złotem fragment prawej nogi naturalnej wielkości, a konkretniej stopa w bucie - ślady mocowania ostrogi wskazują, że rzeźba przedstawiała jeźdźca. Przez lata przypuszczano, że element pochodził z posągu zrabowanego z Yorku, ważnego rzymskiego ośrodka położonego na południu.

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie okoliczności, które doprowadziłyby do wzniesienia takiego pomnika w jakimkolwiek miejscu na północ od Wielkiego Muru

Nowa interpretacja nogi z brązu

Od tego momentu minęło jednak sporo czasu i archeolodzy nie są już przekonani do tej wersji wydarzeń. Nowa interpretacja wiąże znalezisko z monumentalnym konnym przedstawieniem cesarza Antoninusa Piusa, który panował w latach 138-161 n.e. i za którego rządów Rzymianie podjęli kolejną próbę podporządkowania sobie Szkocji. Posąg miał powstać w okolicach Hawick po tym, jak jego armie przejęły kontrolę nad południową Szkocją ok. 140 roku n.e.

Zwłaszcza że zabytek wykazuje znaczne podobieństwo do cesarskich posągów odnajdywanych w innych przygranicznych regionach imperium. Nie ma pewności, gdzie dokładnie znajdował się monument, ani czy przedstawiał właśnie tego władcę. Istotna wskazówka kryje się jednak zdaniem nowych analiz w sposobie oddzielenia nogi od reszty rzeźby.

Jej górna krawędź nie nosi śladów cięcia, co sugeruje, że element został starannie odłączony, a nie odrąbany podczas grabieży. Jedna z hipotez zakłada, że pomnik rozebrali sami Rzymianie, wycofując się z południowej Szkocji w II wieku. Brąz mógł następnie zostać przetopiony i wykorzystany ponownie. Los pozostałych części posągu pozostaje nieznany.

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Czas na muzeum

Po wydobyciu z ziemi w 1820 roku brązowa noga przez sto lat leżała zapomniana w tak zwanym pokoju dokumentów w Dalkeith House niedaleko Edynburga, należącym do rozległych dóbr księcia Buccleuch. Te czasy już jednak za nami, bo teraz zabytek jest prezentowany wraz z innymi artefaktami, które zdaniem kuratorów muzeum dowodzą, że Rzymianie odgrywali znacznie większą rolę na północ od Muru Hadriana, niż dotychczas sądzono.

Noga jest główną atrakcją największej w historii wystawy poświęconej Rzymianom w Szkocji, która zostanie otwarta w sobotę 14 listopada w National Museum of Scotland w Edynburgu. Muzeum zapowiada, że "Roman Scotland: Life on the Edge of Empire" pokaże nowe badania potwierdzające, że rzymska obecność w Szkocji nie ograniczała się do sporadycznych wypraw wojskowych. Rzymianie okupowali rozległe obszary kraju, tworzyli nowe dzieła sztuki i wpływali na politykę Szkocji jeszcze długo po wycofaniu swoich wojsk.

Prezentowane po raz pierwszy

W okresie panowania Antoninusa Piusa na południu i wschodzie dzisiejszej Szkocji mogło stacjonować około 10 tys. żołnierzy, którym towarzyszyła podobna liczba cywilów. O skali tej obecności świadczą również znaleziska z fortu w Inveresk, gdzie archeolodzy odkryli m.in. bogato zdobioną misę z okresu rzymskiego. Jej powierzchnię pokrywają przedstawienia delfinów, jeleni i stylizowanego psa myśliwskiego.

Przedmiot pokazuje, jak daleko od śródziemnomorskiego centrum imperium docierały rzymskie przedmioty, wzornictwo i upodobania artystyczne. Misa jest jednym z zabytków, które mają pomóc odtworzyć codzienne życie społeczności funkcjonującej wokół rzymskiego fortu.

Na wystawie zostaną zaprezentowane także dwa niezwykłe kamienne ołtarze pochodzące ze świątyni Mitry. Są to jedyne znane przykłady tego rodzaju zabytków odkryte w Szkocji. Oba powstały w latach 40. II wieku i zostały ufundowane przez rzymskiego centuriona, prawdopodobnie dowódcę stacjonującego tam garnizonu. Jeden poświęcono bogu Mitrze, drugi bóstwu Słońca - Solowi. Na obu ołtarzach zachowały się ślady oryginalnej farby, co wskazuje, że nie były jednolicie kamienne, lecz pierwotnie mieniły się kolorami.