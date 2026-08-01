Życie ze zmarłymi pod jednym dachem. Tajemnica dawnych pochówków domowych

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Archeolodzy z Field Museum w Chicago zbadali, dlaczego nasi przodkowie zrezygnowali z chowania zmarłych pod podłogą w domach. Analiza danych pokazuje, że pochówek domowy był powszechny - dotyczył 43 proc. dawnych stanowisk i 21 proc. badanych ludów. Nowe odkrycia podważyły teorię, że na ten zwyczaj wpływał osiadły lub koczowniczy tryb życia. Jako główną przyczyną przeniesienia zmarłych na cmentarze wskazano kolonizację i ekspansję religii monoteistycznych, choć proces ten zaczął się w niektórych miejscach jeszcze przed erą podbojów.

Przez wieki chowaliśmy bliskich w domach. Nowe badania wyjaśniają, dlaczego zmarli przenieśli się na zewnętrzne cmentarze.
Przez wieki chowaliśmy bliskich w domach. Nowe badanie wyjaśnia, dlaczego zmarli przenieśli się na zewnętrzne cmentarze (zdj. ilustr.)Nataliya Shestakova (CC BY 4.0)Wikimedia Commons

W skrócie

  • Naukowcy z Field Museum w Chicago wykazali, że w dawnych kulturach pochówki pod podłogą lub w obrębie domostw były znacznie powszechniejsze, niż dotychczas przypuszczano.
  • Analiza wykazała, że osiadły lub koczowniczy tryb życia społeczności nie miał istotnego statystycznie wpływu na decyzję o chowaniu zmarłych w domu.
  • Kolonizacja oraz ekspansja religii monoteistycznych były głównymi przyczynami przeniesienia pochówków na cmentarze, choć procesy te w niektórych rejonach zachodziły już wcześniej.
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Dlaczego przestaliśmy grzebać bliskich w domach?

Pogrzeb, kremacja, akwamacja (omawiana przez nas w GeekWeeku tzw. kremacja wodna), podniebny pochówek czy kompostowanie zwłok - dziś mamy ogromny wybór metod pożegnania ze zmarłymi. Jednak w przeszłości ludzkości dominowała praktyka, która z dzisiejszej perspektywy może wydawać się dziwaczna - chowanie zmarłych pod podłogą lub w okolicy domostw.

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Sabiny Cveček z Field Museum w Chicago postanowił zbadać, jak powszechne było to zjawisko i dlaczego w końcu zrezygnowaliśmy z dzielenia dachu z przodkami.

Współcześnie rzadko spotyka się kultury, zwłaszcza w świecie zachodnim, które grzebią zmarłych wewnątrz domu rodzinnego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Z badania opublikowanego 27 lipca 2026 r. w czasopiśmie naukowym "American Antiquity" wynika jednak, że w dawnych czasach była to codzienność. Co zatem sprawiło, że miejscem wiecznego spoczynku stały się cmentarze?

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W dawnych czasach dom nie był miejscem tylko dla żywych

Aby zrozumieć skalę tego zjawiska, badacze zestawili ze sobą dwa źródła wiedzy - dane etnograficzne (obejmujące ostatnie kilkaset lat) oraz dane archeologiczne sięgające znacznie głębiej w przeszłość ludzkości. W zbiorze etnograficznym, obejmującym 53 społeczności posiadające udokumentowane obrządki pogrzebowe, pochówek domowy stosowano w 21 proc. przypadków (11 społeczności), podczas gdy 79 proc. (42 społeczności) wybierało inne formy.

Gdy naukowcy przeanalizowali dane archeologiczne z 42 stanowisk na całym świecie, odsetek ten drastycznie wzrósł. Pochówek rezydencjonalny stwierdzono aż w 43 proc. przypadków (18 tradycji), a inne formy - w 57 proc. (24 przypadki). Test chi-kwadrat wykazał, że różnica między tymi próbami jest istotna statystycznie (p-value ≤ 0,020). Pokazuje to jednoznacznie, że w przeszłości praktyka ta była o wiele bardziej rozpowszechniona. Dziś jest ona w wielu krajach niedozwolona - przykładowo w Polsce pochówek na własnej posesji jest całkowicie zakazany przez prawo.

"Najbardziej zaskakującym odkryciem było to, jak powszechny był pochówek domowy w zapisie archeologicznym" - skomentowała dr Sabina Cveček, w rozmowie z IFLScience. "Odkryliśmy, że grzebanie zmarłych w domach lub w ich pobliżu nie było niezwykłą praktyką, lecz szeroko rozpowszechnionym sposobem utrzymywania przodków w fizycznym połączeniu z codziennym życiem. Stawia to wyzwanie idei, że dom był miejscem tylko dla żywych - był on też miejscem pamięci, tożsamości i relacji ze zmarłymi" - tłumaczy główna autorka badania.

Osiadły tryb życia i koczownictwo bez wpływu na tę praktykę

Dotychczas w nauce popularna była teoria, że chowanie zmarłych w obrębie domostwa służyło przede wszystkim oznaczaniu swojego terytorium w momencie, gdy ludzie zaczynali prowadzić osiadły tryb życia. Zespół archeologów postanowił to zweryfikować, porównując wskaźniki pochówków domowych w społecznościach osiadłych, półosiadłych oraz koczowniczych.

Zarówno w próbie etnograficznej, jak i archeologicznej (a także po spięciu obu baz danych), okazało się, że stopień osiadłości nie miał żadnego istotnego statystycznie wpływu na to, czy dana grupa chowała zmarłych w domu (p-value > 0,05). Oznacza to, że osiedlenie się na stałe w jednym miejscu wcale nie wyjaśnia powstania tej tradycji, ani też mobilność społeczności nie stała na przeszkodzie do jej kultywowania.

Kolonizacja i monoteizm. Dlaczego zmarli wyprowadzili się z domów?

Skoro tryb życia nie był decydujący, to co sprawiło, że ludzie przenieśli swoje miejsca pochówku na zewnętrzne cmentarze? Głównym czynnikiem okazały się procesy historyczne związane z ekspansją cywilizacyjną.

Kolonizacja i rozpowszechnienie się zorganizowanych religii ostatecznie wyparły tradycje grzebania ludzi wewnątrz oraz w pobliżu domu
wyjaśnia dr Sabina Cveček

Przykładem takich zmian są losy rdzennego ludu Guna (Kuna), zamieszkującego dzisiejsze tereny Panamy i Kolumbii. W 1947 r. badacz Henry Wassén odnotował, że ta grupa etniczna grzebała swoich zmarłych w domach, czasem oznaczając miejsca pochówku prostymi płyty betonowymi. W jednym domostwie znajdowało się kilka pochówków, zanim rodzina przeniosła się i wybudowała nowy. Dziś społeczności Guna korzystają z zewnętrznych cmentarzy poza osadami, co uznaje się za bezpośredni skutek kolonizacji i chrystianizacji tego regionu.

Autorzy badania podkreślają jednak, że sama kolonizacja i monoteizm nie tłumaczą wszystkich zmian. Zarówno porzucanie pochówków domowych, jak i przechodzenie na cmentarze zewnętrzne miały miejsce w wielu rejonach świata jeszcze przed nadejściem ery kolonialnej i rozprzestrzenieniem się wielkich religii takich jak chrześcijaństwo, judaizm i islam.

Chociaż metoda analogii etnograficznej pozostaje ważnym narzędziem w archeologii, badanie zespołu z Field Museum w Chicago pokazuje, że musimy brać poprawkę na wpływ globalizacji i światowych przemian na nowożytne opisy etnograficzne. Pewne jest, że w głębokiej przeszłości ludzkie osady były miejscami, w których żywi i zmarli żyli obok siebie znacznie częściej, niż do tej pory przypuszczaliśmy. To jednak, co dokładnie skłaniało konkretne dawne społeczności do zmiany relacji z ciałami swoich bliskich, wciąż pozostaje jedną z najbardziej fascynujących tajemnic historii naszej kultury.

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Źródła:

  1. Cveček S. et al. Funerary Placement in the Past and Present: Uses of Ethnographic Analogy for Archaeological Interpretation. American Antiquity (2026). DOI: 10.1017/aaq.2026.10208
  2. Funnell R. The Dead Coexisted With The Living In The Deep Past. Now Scientists Want To Understand Why We Stopped Burying Our Loved Ones At Home. IFLScience (2026).


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