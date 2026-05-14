AI pomogła odzyskać Bitcoiny warte 400 tys. dolarów

Karolina Majchrzak

Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga rozwiązywać wyjątkowo skomplikowane problemy techniczne. Tym razem jeden z użytkowników kryptowalut twierdzi, że dzięki modelowi Anthropic Claude po ponad 11 latach bezskutecznych prób odzyskał dostęp do portfela Bitcoin zawierającego 5 BTC. Przy obecnym kursie oznacza to środki warte ponad 400 tys. dolarów, czyli 1 447 085,50 zł.

Odzyskał 5 BTC dzięki AI. Wcześniej próbował bezskutecznie przez długie lata

Użytkownik serwisu X działający pod pseudonimem @cprkrn opisał w sieci swoją przygodę z kryptowalutami, która właśnie zakończyła się bardzo szczęśliwie. Z jego relacji dowiadujemy się, że podczas studiów zmienił hasło do portfela Bitcoin i po czasie nie był w stanie go sobie przypomnieć.

Przez lata próbował odzyskać dostęp zarówno samodzielnie, jak i z pomocą płatnych usług specjalizujących się w odzyskiwaniu kryptowalut. Wszystkie próby kończyły się jednak niepowodzeniem - dopiero niedawno postanowił przesłać pliki ze starego uczelnianego komputera do Claude AI, co traktował jak "ostatnią deskę ratunku".

Claude miał wykryć błąd w odzyskiwaniu danych

Według opublikowanych zrzutów ekranu sztuczna inteligencja przeanalizowała pliki portfela oraz sposób działania narzędzia btcrecover. Model miał zauważyć, że hasło było błędnie interpretowane jako połączenie ciągu "sharedkey + password", przez co wcześniejsze próby odszyfrowania kończyły się fiaskiem.

Po zastosowaniu poprawnej logiki odszyfrowywania Claude miał pomóc wyodrębnić klucze prywatne i przekonwertować je do formatu WIF, używanego do importowania portfeli Bitcoin. W efekcie użytkownik odzyskał dostęp do 5 BTC przechowywanych od 2015 roku. Autor wpisu publicznie podziękował firmie Anthropic oraz jej CEO Dario Amodei za pomoc w odzyskaniu środków.

AI otwiera nowe możliwości, ale pojawiają się też zagrożenia

Historia szybko obiegła internet, ponieważ pokazuje potencjał sztucznej inteligencji w analizowaniu problemów kryptograficznych i odzyskiwaniu danych. Jednocześnie eksperci przypominają, że przesyłanie plików portfeli kryptowalut do zewnętrznych usług AI może być bardzo ryzykowne. Klucze prywatne są najważniejszym elementem zabezpieczającym kryptowaluty i trzeba mocno pilnować, by nie dostały się w niepowołane ręce.

Cała sytuacja wpisuje się w rosnące zainteresowanie historiami o "zagubionych Bitcoinach", bo szacuje się, że miliony BTC pozostają niedostępne z powodu utraconych haseł lub zniszczonych nośników danych. Teraz okazuje się, że sztuczna inteligencja może stać się nowym narzędziem w poszukiwaniu cyfrowych fortun.

