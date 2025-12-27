Czy dzieci powinny mieć dostęp do social mediów? Oto nowe ustalenia

Julia Król

Czteroletnie badanie pokazało, że dzieci coraz więcej czasu spędzają w mediach społecznościowych, co może pogarszać ich zdolność do koncentracji i sprzyjać objawom nieuwagi. W odpowiedzi na te wyniki kraje takie jak Malezja czy Australia już zaostrzają przepisy dotyczące dostępu dzieci do mediów społecznościowych.

Wpływ mediów społecznościowych na koncentrację dzieci
Social media szkodzą dzieciom bardziej, niż sądziliśmy

Nowe czteroletnie badanie, w którym wzięło udział 8324 dzieci w wieku 9-10 lat mieszkających w USA, wykazało, że korzystanie z mediów społecznościowych rozwija u najmłodszych objawy nieuwagi.

Social media, takie jak Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter czy Messenger w znacznym stopniu wpływają na zdolność dzieci do koncentracji.

- Media społecznościowe wiążą się z ciągłym rozpraszaniem uwagi w postaci wiadomości i powiadomień, co wpływa na zdolność do skupienia uwagi - mówi Torkel Klingberg, profesor neurokognitywistyki.

Dwie i pół godziny dziennie przed ekranem. Czy to dużo dla trzynastolatka?

Eksperci podkreślają, że wyniki te nie oznaczają, że wszystkie dzieci korzystające z mediów społecznościowych mają trudności z koncentracją, ale istnieją powody, aby omówić ograniczenia wiekowe i projekt platform. W badaniu średni czas spędzany w mediach społecznościowych wzrósł z około 30 minut dziennie dla 9-latków do 2,5 godziny dla 13-latków, pomimo faktu, że wiele platform ustala minimalny wiek na 13 lat.

    - Mamy nadzieję, że nasze odkrycia pomogą rodzicom i decydentom podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowej konsumpcji treści cyfrowych, która wspiera rozwój poznawczy dzieci - tłumaczy główny autor badania, Samson Nivins.

    Korzystanie z ekranów i mediów cyfrowych gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich 15 lat, co zbiegło się ze wzrostem liczby diagnoz ADHD w wielu krajach. Naukowcy planują teraz obserwować dzieci po ukończeniu 14. roku życia, aby sprawdzić, czy ta zależność się utrzymuje.

    Coraz więcej krajów zwraca uwagę na problem mediów społecznościowych, z których korzystają dzieci

    Od 2026 roku do grona krajów ograniczających media społecznościowe osobom poniżej 16. roku życia ma dołączyć Malezja. Podobne działania podejmują również Dania i Norwegia. Rząd Australii już od 10 grudnia tego roku podniósł minimalny wiek korzystania z mediów społecznościowych do 16 lat.

    Zakaz dotyczy nie tylko Facebooka, ale także YouTube, X, TikToka, Snapchata, Reddita, Kick i Twitcha. Rząd tłumaczy, że celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie.

    Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Pediatrics Open Science.

    Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
