Social media szkodzą dzieciom bardziej, niż sądziliśmy

Nowe czteroletnie badanie, w którym wzięło udział 8324 dzieci w wieku 9-10 lat mieszkających w USA, wykazało, że korzystanie z mediów społecznościowych rozwija u najmłodszych objawy nieuwagi.

Social media, takie jak Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter czy Messenger w znacznym stopniu wpływają na zdolność dzieci do koncentracji.

- Media społecznościowe wiążą się z ciągłym rozpraszaniem uwagi w postaci wiadomości i powiadomień, co wpływa na zdolność do skupienia uwagi - mówi Torkel Klingberg, profesor neurokognitywistyki.

Dwie i pół godziny dziennie przed ekranem. Czy to dużo dla trzynastolatka?

Eksperci podkreślają, że wyniki te nie oznaczają, że wszystkie dzieci korzystające z mediów społecznościowych mają trudności z koncentracją, ale istnieją powody, aby omówić ograniczenia wiekowe i projekt platform. W badaniu średni czas spędzany w mediach społecznościowych wzrósł z około 30 minut dziennie dla 9-latków do 2,5 godziny dla 13-latków, pomimo faktu, że wiele platform ustala minimalny wiek na 13 lat.

- Mamy nadzieję, że nasze odkrycia pomogą rodzicom i decydentom podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowej konsumpcji treści cyfrowych, która wspiera rozwój poznawczy dzieci - tłumaczy główny autor badania, Samson Nivins.

Korzystanie z ekranów i mediów cyfrowych gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich 15 lat, co zbiegło się ze wzrostem liczby diagnoz ADHD w wielu krajach. Naukowcy planują teraz obserwować dzieci po ukończeniu 14. roku życia, aby sprawdzić, czy ta zależność się utrzymuje.

Coraz więcej krajów zwraca uwagę na problem mediów społecznościowych, z których korzystają dzieci

Od 2026 roku do grona krajów ograniczających media społecznościowe osobom poniżej 16. roku życia ma dołączyć Malezja. Podobne działania podejmują również Dania i Norwegia. Rząd Australii już od 10 grudnia tego roku podniósł minimalny wiek korzystania z mediów społecznościowych do 16 lat.

Zakaz dotyczy nie tylko Facebooka, ale także YouTube, X, TikToka, Snapchata, Reddita, Kick i Twitcha. Rząd tłumaczy, że celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Pediatrics Open Science.

