Pamiętacie złotą erę mediów społecznościowych? Kiedy na Facebooku wyświetlały nam się posty naszych znajomych, wiele tworów społecznościowych w ogóle nie istniało, nie znaliśmy w tak szerokiej skali słowa "algorytm", a bycie online nie podnosiło nam aż tak ciśnienia? Dużo bym dała, by to powróciło i żebym podczas przeglądania aplikacji widziała, co moi znajomi jedli na obiad albo jakiej muzyki ostatnio słuchali, a nie co ostatnio kupili nieznajomi influencerzy (zarabiający za swoją aktywność online gigantyczne pieniądze) albo... kolejne posty, często nawet niestojące obok prawdy, które ewidentnie mają powodować bardzo konkretne emocje.

Prawda i neutralne informacje nie przyciągają naszej uwagi w takim stopniu - nic tak nie rozpala serwerów, jak oburzenie, złość, strach, przerażenie, emocjonalna reakcja internautów. To one generują miliony wyświetleń, tysiące komentarzy, rozgrzanie klawiatur. Temu zjawisku przyjrzeli się naukowcy z MIT w artykule pt. "The Spread of True and False News Online" opublikowanym w czasopiśmie naukowym Science, którzy wykazali, że fałszywe informacje rozprzestrzeniały się na szerszą skalę, docierały dalej, głębiej, a przede wszystkim szybciej niż prawdziwe.

Efekt ten był najbardziej zauważalny w przypadku fałszywych wiadomości politycznych niż np. tych dotyczących terroryzmu, klęsk żywiołowych itp., jednak zjawisko to odnotowano w przypadku każdego rodzaju dezinformacji. Jak to wygląda w liczbach? Badacze wykazali, że fałszywe wiadomości mają o 70 proc. większe prawdopodobieństwo, że zostaną udostępnione, niż te prawdziwe, a dodatkowo dotarcie do 1500 osób zajmuje prawdziwym informacjom około sześć razy więcej czasu niż fałszywym.

Czym jest dezinformacja? Nadawcom zależy, żebyśmy jej nie rozpoznali

Uporządkujmy sobie to jednak. O tym, czym jest dezinformacja, możemy przeczytać na podstronie Ministerstwa Cyfryzacji na gov.pl. To informacja nieprawdziwa lub celowo wprowadzająca w błąd, która została stworzona i rozpowszechniona z zamiarem oszukania odbiorców, często dla osiągnięcia określonych korzyści. Może ona wyrządzić szkodę zarówno jednostkom, jak i grupom czy organizacjom, a nawet państwom. Rozpowszechniana jest głównie w internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dezinformacja jest szerokim pojęciem. Na pewno słyszeliście o takich określeniach jak fake news czy misinformacja itp. W istocie oznaczają one różne zjawiska, ale są de facto przejawami dezinformacji. Wyróżniamy tutaj wspomniany już fake news, oznaczający treść całkowicie lub częściowo nieprawdziwą, spreparowaną albo przeinaczoną i kłamstwo. Misinformacja to z kolei nieintencjonalna dezinformacja, której treść jest nieprawdziwa, ale jest ona tworzona i rozpowszechniana bez zamiaru wyrządzenia szkody (zwykle udostępniana przez internautów po jedynie powierzchownym zapoznaniu się, pod wpływem emocji). Podobnie brzmiący termin to malinformacja, czyli wykorzystanie informacji prawdziwej z intencją wyrządzenia szkody.

Na liście przywołanej na gov.pl znajduje się również manipulacja, tj. celowe działanie wywierające wpływ na odbiorcę poprzez wzbudzanie emocji (raczej negatywnych), a jej cechami są zarówno podstępność, jak i subtelność - odbiorca z założenia ma nie wiedzieć, że jest ofiarą manipulacji. Spis zamyka propaganda, czyli natarczywe działanie za pośrednictwem środków masowego przekazu, w celu wywarcia wpływu na poglądy i zachowania całej zbiorowości, w ramach której wykorzystuje się techniki perswazji i manipulacji, często też odnosząc się do emocji odbiorców. Propagandę cechuje również wybiórczość - przywoływane są te informacje, które pasują do narracji nadawcy.

Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że temat nas nie dotyczy, w rzeczywistości ważne jest uświadomienie sobie, iż każdy może się przyczynić do jej rozpowszechniania. Ze względu na prowokowanie dużego zaangażowania użytkowników, dezinformacja to często doskonały materiał z perspektywy algorytmów mediów społecznościowych - bardzo prawdopodobne jest, że tego typu treści regularnie wyświetlają nam się na ekranach, gdy przeglądamy sieć, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Warto odnotować, że w przywołanym już badaniu "The Spread of True and False News Online" autorzy jasno podkreślili, że wbrew powszechnemu przekonaniu, boty przyspieszały rozpowszechnianie zarówno fałszywych, jak i prawdziwych informacji w tym samym tempie, co z kolei ma sugerować, że za rozpowszechnianie nieprawdy częściej niż prawdy stoją ludzie, którzy kierując się emocjami, są bardziej skłonni do rozpowszechniania wiadomości tego typu.

Dezinformacja może być bardzo poważna w skutkach. Tak działaliśmy w panice

W artykule "The Psychological Drivers of Misinformation Belief and its Resistance to Correction" dezinformację uznano za jeden z głównych czynników przyczyniających się do różnych kontrowersyjnych wydarzeń, np. politycznych czy medycznych, np. reakcja na pandemię COVID-19. Badacze wskazali, że wiara w dezinformację nie tylko prowadzi do błędnych osądów i decyzji, ale co ciekawe wywiera trwały wpływ na rozumowanie ludzi nawet po jej skorygowaniu.

Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, by przywołać wydarzenia, które wstrząsnęły Polakami. Na początku października w naszym kraju miały miejsce tragiczne incydenty z udziałem małoletnich, którzy atakowali nożami uczniów i nauczycieli w szkołach. W sprawę natychmiast zaangażowały się MSWiA oraz policja.

Bardzo szybko w internecie pojawiły się plotki o zorganizowanym działaniu, a nawet istnieniu internetowego wyzwania, które miałoby nawoływać do tego typu ataków. Określenie "krwawy piątek", otwiera się w nowym oknie miało zwiastować kolejne nadchodzące niebezpieczeństwo - w sieci wieszczono rzekome ataki zaplanowane na 9 października. Plotki te zdementowała policja, a także minister spraw wewnętrznych i administracji, który informował, że nie było powiązań pomiędzy atakami w szkołach, zwracając tym samym uwagę na potencjalne zagrożenie naśladownictwa. Tak szeroko rozpowszechniona informacja o potencjalnym planowanym zorganizowanym działaniu mogła zainspirować małoletnich do podjęcia się "wyzwania", które, jak wiemy ostatecznie, nie miało miejsca.

W 2021 roku efekt paniki wywołanej dezinformacją związanej z pandemią mogliśmy zaobserwować w sklepach, otwiera się w nowym oknie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ludzie tłumnie rzucili się na podstawowe produkty: papier toaletowy, wodę butelkowaną, cukier, makaron, jedzenie mrożone - zakupy żywieniowe w trakcie pandemii COVID-19 przywodziły na myśl zbliżający się koniec świata. Jedni z opakowań cukru i papieru toaletowego mogli budować piramidy, inni do sklepów kierowali się niemal z przymusu - istniało bowiem zagrożenie, że zabraknie podstawowych produktów potrzebnych do życia. I faktycznie nie trzeba było długo czekać, aż półki zaświeciły pustkami, a dostawcy nie nadążali z ich uzupełnianiem. W wielu miejscach konieczne było wprowadzenie ograniczeń w postaci liczby opakowań produktów, które mogła nabyć pojedyncza osoba. Problem nie kończył się jedynie na produktach żywnościowych, odnotowano także np. braki podstawowych leków na grypę i przeziębienie.

W przypadku pandemii mogliśmy również zaobserwować szeroko rozpowszechnianą w internecie dezinformację na tematy medyczne. Codziennością w sieci stało się podważanie istnienia zagrożenia, zasadności wprowadzania obostrzeń czy konieczności noszenia maseczek, później także skuteczności szczepionek. W mediach społecznościowych odnotowano potrzebę , otwiera się w nowym okniewprowadzenia specjalnych zespołów i/lub algorytmów zajmujących się monitorowaniem i usuwaniem potencjalnie nieprawdziwych i fałszywych informacji, których w sieci pojawiało się w ogromnej skali. Dezinformacja tego typu mogła bowiem bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu jednostek, a także społeczeństwa.

W 2022 roku z kolei w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie i szeroko udostępnianej dezinformacji, sugerującej, że na stacjach paliw skończą się zapasy, otwiera się w nowym oknie, ponieważ rezerwy zostaną przekazane dla wojska, a ostatecznie też spowoduje to gwałtowny wzrost cen za paliwo, spanikowani kierowcy masowo stawali w kilometrowych kolejkach na mrozie. Nie chodziło jedynie o to, by napełnić bak - wiele osób decydowało się również na zrobienie dodatkowych zapasów. Tego typu zachowanie faktycznie ostatecznie spowodowało, że odnotowano braki paliwa, a także wzrost cen.

Widzisz dezinformację? Zrób trzy wdechy i... zgłoś ją

Co zrobić, żeby nie paść ofiarą manipulacji i dezinformacji? Naszymi podstawowymi środkami do walki z dezinformacją są przede wszystkim wiedza na jej temat i znajomość wykorzystywanych metod, co pozwoli nam na identyfikację tego zjawiska. Pamiętajmy o tym, że liczą się nasze emocje, a na korzyść nadawcy działa to, jeśli zadziałamy impulsywnie, bazując na emocjach.

Zadawajmy pytania - zastanówmy się, kto jest nadawcą komunikatu oraz jakie są jego intencje. Jeżeli brakuje informacji albo kontekstu, warto poświęcić chwilę i go poszukać. Zanim cokolwiek udostępnimy, przeanalizujmy, czy to na pewno jest tego warte i czy informacja jest prawdziwa, czy może ktoś próbuje w bardzo łatwy sposób wykorzystać nasze emocje.

Jeśli już stwierdzimy, że mamy do czynienia z dezinformacją, możemy ją zgłosić. W tym celu powstała strona internetowa NASK, w której wypełniamy krótki formularz, otwiera się w nowym oknie - wystarczy wkleić w nim link do dezinformacji (jednorazowo można zgłosić ich aż 50). Zgłoszenie możemy też uzasadnić, a jeśli chcemy uzyskać odpowiedź, mamy możliwość zostawienia swojego maila kontaktowego.