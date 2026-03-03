Zakupy online z nowym przyciskiem "odstąp od umowy". Co zmienia dyrektywa UE?

Łatwiejszy zwrot towaru kupionego online już niedługo na terenie całej Unii

Zakupy w internecie wkrótce się zmienią, a sklepy online będą musiały ułatwić klientom rezygnację z zamówień. Już od 19 czerwca odstąpienie od umowy w sklepach internetowych działających w Unii Europejskiej będzie proste jak sam zakup. Czy to zmiana na lepsze?

Do tej pory prawo gwarantowało nam 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu towaru, który kupiliśmy przez internet bez podania przyczyny. Niestety cały ten proces zazwyczaj jest utrudniony, ukryty gdzieś w gąszczu innych zakładek i linków. Dyrektywa UE 2023/2673 ma to zmienić.

Odstąpienie od umowy jednym kliknięciem. Europejskie sklepy szykują się na zmiany

Nowe regulacje wynikają z unijnej dyrektywy, której celem jest wzmocnienie ochrony kupujących w sieci oraz ograniczenie nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre sklepy. Chodzi między innymi o tzw. dark patterns, czyli rozwiązania utrudniające rezygnację z zakupu - na przykład ukrywanie opcji zwrotu lub wymaganie wielu dodatkowych kroków.

Jedną z najpoważniejszych zmian będzie obowiązkowy przycisk "odstąp od umowy" - dzięki niemu klient będzie mógł zrezygnować z zakupu online równie szybko, jak go dokonał. W praktyce oznacza możliwość anulowania zamówienia bez konieczności kontaktu ze sklepem ani wypełniania długich formularzy.

Obecne przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przeprojektowania interfejsów internetowych tak, aby przycisk był dobrze widoczny i dostępny przez cały czas, w którym konsument ma prawo do zwrotu - zazwyczaj 14 dni od otrzymania towaru. Może pojawić się pod różną nazwą, jednak każda z nich ma jasno wskazywać jego cel i być prosta.

Po użyciu przycisku sklep będzie musiał automatycznie potwierdzić przyjęcie rezygnacji, na przykład wysyłając wiadomość e-mail.

Dla klientów jest to dobre rozwiązanie, dla sklepów niekoniecznie

Zmiany mają przede wszystkim ułatwić życie konsumentom i zwiększyć przejrzystość zakupów online. Dla sklepów oznaczają jednak dodatkowe obowiązki i możliwy wzrost liczby zwrotów, bo rezygnacja z zakupu stanie się znacznie prostsza niż dotychczas. Już teraz zwroty dotyczą około 30 proc. zamówień, a w branżach odzieżowych jest to standard.

- Każdy dzień zwłoki oznacza produkt wyłączony ze sprzedaży i zamrożony w nim kapitał. Firmy, które zsynchronizują logistykę zwrotów z magazynem, szybciej przywracają towar do oferty, ograniczając tym samym straty wynikające z jego przestoju - Krystian Palica, Partnership & Enterprise Development Manager w Alsendo.

Przycisk odstąpienia od umowy to wymóg prawny, ale też krok w stronę klarownego i przyjaznego e-commerce. Dla sklepów to sygnał, że prostota i automatyzacja procesów są kluczem do zaufania klientów

Kupujący przez internet wybierają sklepy, które wzbudzają w nich poczucie bezpieczeństwa i gwarantują prosty zwrot towaru. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań jest więc dla firm niezbędne do utrzymania zaufania i klientów.

